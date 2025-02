Palmeiras inicia preparação para enfrentar a Inter de Limeira em busca de vaga no mata-mata do Paulista

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta terça-feira após o empate por 1 a 1 com o Água Santa, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Depois de um dia de descanso após a viagem de Brasília a São Paulo, a delegação alviverde deu início à preparação para o duelo contra a Inter de Limeira.

Na Academia de Futebol, os jogadores de linha realizaram uma atividade técnica com ênfase em passes rápidos, movimentações e raciocínio, enquanto os goleiros fizeram um trabalho específico com os preparadores da posição. Depois, com os goleiros, o elenco realizou um treino em dimensões reduzidas. Os titulares no último jogo saíram mais cedo por controle de carga.

O próximo compromisso do Verdão tem caráter decisivo para o rumo da equipe no Estadual. No momento, o Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo D, 13 pontos, atrás de São Bernardo e Ponte Preta. Dessa forma, a equipe está fora da zona de classificação às quartas do Paulistão.

Imagens exclusivas da partida de ontem: os bastidores do confronto com o Água Santa estão no ar na TV Palmeiras Sportingbet ? https://t.co/N58yuLl9jT pic.twitter.com/2NX6q2FIjY ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 11, 2025

O técnico Abel Ferreira tem utilizado o Estadual para fazer teste, mas sem conseguir engrenar na competição ligou um alerta e agora corre atrás do prejuízo para avançar ao mata-mata. Dessa forma, o treinador pode voltar a colocar em campo um time mais próximo ao que pode-se considerar titular já que escalou, contra o Água Santa, uma formação com mais mudanças.

Piquerez, preservado do último duelo, treinou normalmente em campo e pode voltar a ter chance como titular, como foi no clássico contra o Corinthians. Por outro lado, seguem fora da equipe Bruno Rodrigues e Paulinho, lesionados. Felipe Anderson, em transição física após se recuperar de dores no púbis, é dúvida.

Palmeiras e Inter de Limeira se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Major Sobrinho, em Limeira.