Palmeiras ensaia postura agressiva no mercado, mas soma frustrações enquanto elenco carece de peças

O Palmeiras teve um início de janela de transferências agressivo e prometia uma reformulação no elenco para a temporada de 2025. Contudo, somou negociações frustradas. Até o momento, o Verdão contratou apenas três novas peças e se despediu de oito jogadores. Com oito rodadas disputadas no Paulista, a equipe ainda carece de peças no elenco.

Mais recentemente, na última segunda-feira, o Palmeiras recebeu o "não" de Andreas Pereira, meio-campista do Fulham. O Verdão vinha negociando com o atleta desde a reta final da última temporada. Depois de estender a "novela", o jogador decidiu permanecer na Europa.

Antes disso, o Palmeiras teve outra negociação frustrada, que foi com o meia Claudinho, que estava no Zenit. A diretoria alviverde havia se acertado com o clube russo, detentor dos direitos do jogador de 29 anos, além do sinal verde do estafe para concluir a transferências.

A contratação parecia sacramentada, contudo, o Palmeiras foi avisado pelo meia que ele havia mudado de ideia e iria se transferir ao futebol do Catar. E, então, foi anunciado como atleta do Al Sadd. Outros nomes como Matheus Pereira e Villasanti foram especulados, mas nenhum deles avançou.

Até o momento, o Palmeiras trouxe Facundo Torres, do Orlando City, Emiliano Martínez, do Midtjylland, e Paulinho, do Atlético-MG. Este último chegou sem condições de estrear imediatamente já que se recupera de uma cirurgia na perna direita. Há a expectativa que ele entre em campo entre março e abril. Martínez está à disposição, mas ainda não ganhou minutos em campo.

Por outro lado, o Verdão se despediu de Gabriel Menino (Atlético-MG), Atuesta (Orlando City), Rômulo (Ceará, empréstimo), Lázaro (Almería), Dudu (Cruzeiro), Vitor Reis (Manchester City), Michel (Moreirense, empréstimo) e Zé Rafael (Santos). Além disso, o Alviverde também tenta negociar o atacante Rony, que despertou o interesse do Atlético-MG nos últimos dias.

Com isso, o Palmeiras tem um saldo negativo numericamente falando e vê o elenco ficar ainda mais enxuto. Neste ano, o Verdão tem um calendário apertado e Abel Ferreira tem tentado rodar o elenco para evitar desgaste e lesões. O treinador diz que tem os nomes identificados e alinhados com a diretoria. O Palmeiras ainda segue, principalmente, atrás de um zagueiro e um centroavante.

"Já tive a conversa com a diretoria já no ano passado antes de sairmos de férias. Agora nós sabemos que o mercado tem um tempo. Os jogadores que eu quero estão identificados, com nomes. Entendo, há situações no momento certo, na hora certa, muitas vezes não é quando queremos. Isso está tudo muito claro internamente e vamos continuar fazendo nosso caminho", declarou o treinador após empate com o Água Santa.

Agora, o Palmeiras tem menos de 20 dias para buscar mais peças e se reforçar nesta janela de transferências, que fecha no dia 28 de fevereiro. A próxima abre apenas entre 2 e 10 junho e é excepcional na temporada para a disputa do Mundial de Clubes.