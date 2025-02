Palmeiras definiu proposta por Vitor Roque, diz Hernan: 'Só falta enviar'

O Palmeiras tem uma proposta pronta pelo atacante do Vitor Roque, que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Betis, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O e-mail está pronto, só falta enviar. O Palmeiras está prontinho para fazer essa oferta. Mas não mandou por quê?

Porque o jogador está sob contrato do Betis. Se o Betis chegar e falar assim pro Barcelona: 'olha, eu não vou utilizar o jogador'. Tendo essa definição, aí o Palmeiras, no minuto seguinte, dá um clique e manda a oferta.

André Hernan

De acordo com o colunista, não é o Palmeiras quem está na dianteira da tentativa de repatriar Vitor Roque, mas o estafe do jogador.

Não é o Palmeiras que está fazendo o movimento. É quem está hoje cuidando da carreira do jogador, que faz uma articulação, que faz ali um movimento.

André Hernan

Vitor Roque despontou no Athletico-PR e foi vendido ao Barcelona, mas ainda não engrenou no futebol espanhol. Emprestado ao Betis no meio do ano passado, o atacante tem contrato no Barça até 2031.

Hernan: Demissão de Zubeldía não está nos planos do São Paulo

O São Paulo não pretende demitir o técnico Zubeldía no momento, informou o colunista André Hernan.

Não vou dizer para vocês que o Zubeldía vai cair se empatar ou se perder para o Velo Clube, ou se perder o clássico para o Palmeiras no Allianz Parque. Não tem uma ameaça real de que vai mudar o treinador.

O São Paulo não buscou outro nome, ninguém. Não tem esse olhar para o mercado de treinadores. Isso não está acontecendo nesse movimento.

André Hernan

Segundo o colunista, a preocupação no São Paulo é com a evolução do trabalho de Zubeldía até o início das principais competições da temporada.

É uma questão de preocupação, da não-evolução do trabalho até começar a Libertadores, até começar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que São Paulo entra na terceira fase.

André Hernan

Assista ao vídeo:

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra: