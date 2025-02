Neymar tenta repetir no Santos sucesso pela Seleção na Neo Química Arena

Nesta quarta-feira, Neymar deve enfrentar o seu primeiro clássico neste retorno ao Santos. O time visita o Corinthians, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O meia-atacante nunca defendeu o Peixe na Neo Química Arena, mas já brilhou no estádio pela Seleção Brasileira.

Até o momento, o astro disputou cinco compromissos no local, com cinco vitórias, quatro gols e quatro assistências. Ou seja, um aproveitamento de 100% e oito participações em tentos.

O primeiro jogo de Neymar em Itaquera foi na estreia da Copa do Mundo de 2014, quando o Brasil bateu a Croácia por 3 a 1. Na ocasião, o meia-atacante estufou as redes duas vezes.

Em 2016, o camisa 10 foi decisivo ao anotar um gol e dar uma assistência no triunfo de 2 a 0 sobre a Colômbia, pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos.

No ano seguinte, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, Neymar fez mais um tento na Neo Química e colaborou para o êxito de 3 a 0 sobre o Paraguai. Ele até poderia ter feito outro, mas perdeu cobrança de pênalti.

Já em outubro de 2020, pela primeira rodada das Eliminatórias para o Mundial de 2022, o meia-atacante não estudou as redes, porém deu duas assistências na goleada de 5 a 0 sobre a Bolívia. Este embate foi disputado sem torcida por conta da pandemia da Covid-19.

Ainda pela competição, mas em novembro de 2021, Neymar deu o passe para o gol de Lucas Paquetá na vitória de 1 a 0 sobre a Colômbia, pela 13ª rodada.

Desde então, Neymar não jogou mais na Neo Química Arena. Nesta quarta-feira, portanto, ele volta ao estádio, desta vez com a camisa do Santos.

O clássico está marcado para quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 21h35 (de Brasília).

O Peixe está fora da zona de classificação para a próxima fase do Estadual. O time aparece na terceira colocação do Grupo B, com nove pontos, assim como a vice-líder Portuguesa. O Guarani está na ponta, com 10.