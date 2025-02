Adeus, helicóptero: Neymar vai para mansão de frente para o mar em Santos

Neymar se mudou para a cidade de Santos e não precisa mais ir diariamente de helicóptero para os treinos no CT Rei Pelé.

O que aconteceu

Neymar está de casa nova na Baixada Santista. Ele passou seu primeiro dia na nova residência a última segunda (10) e compartilhou registros no local ao lado da namorada Bruna Biancardi e da filha Mavie. À noite, organizou um jantar para comemorar a mudança.

Primeiro dia na casinha nova.

Neymar, no Instagram

Vista da janela de nova casa de Neymar em Santos Imagem: Reprodução/Instagram/BrunaBiancardi

O jogador e a família se instalaram no Morro Santa Terezinha, condomínio de luxo localizado no Marapé. Eles estão em um dos bairros mais completos da cidade e contam com vista privilegiada para o mar. Neymar escolheu o local por estar a menos de 10 minutos do CT Rei Pelé e da Vila Belmiro.

Neymar Jr e seu helicóptero personalizado avaliado em R$ 50 milhões Imagem: Instagram

A mudança marca o fim das idas diárias do craque de helicóptero para os treinos do Santos. Em sua primeira semana após o retorno ao Brasil, Neymar ficou instalado em sua mansão em Mangaratiba (RJ) e viajava pelo ar para ir e voltar do CT santista. As duas cidades, localizadas em estados diferentes, estão separadas por mais de 400 km por terra e cerca de 260 km em linha reta.