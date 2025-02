Corinthians é pedra no sapato de Neymar? Veja o que os números mostram

Do UOL, em São Paulo

Neymar reencontrará o Corinthians nesta quarta-feira (12), às 21h35, quase 12 anos depois do último confronto contra um dos principais rivais do Santos. O retrospecto do camisa 10 contra o Timão é negativo.

Rival mais carrasco

O Corinthians é o rival do Santos que Neymar mais enfrentou. Ao todo, foram 19 jogos disputados pelo astro contra o Corinthians entre 2009 e 2013.

O Timão leva a melhor no retrospecto. São oito vitórias corintianas (42% de aproveitamento), contra seis do Santos com Neymar (32%) e cinco empates (26%).

Corinthians e Neymar se enfrentaram em quatro momentos decisivos, e o Timão levou a melhor em três. A equipe da capital venceu o Santos na semifinal da Libertadores de 2012 e nas finais do Paulistão de 2009 e 2013. O Peixe superou o rival na decisão do estadual de 2011.

Neymar lamenta eliminação do Santos diante do Corinthians, pela Copa Libertadores de 2012 Imagem: Ricardo Nogueira/Folhapress

Neymar tem três gols e quatro assistências contra o Corinthians. Ele foi titular em 17 dos 19 jogos que fez contra o rival.

O reencontro será em novo local. Todos os jogos de Neymar contra o Corinthians foram disputados na Vila Belmiro ou no Pacaembu. O clássico desta quarta será realizado na Neo Química Arena, casa corintiana que foi inaugurada um ano após a saída do astro do Santos.

E os outros rivais?

Neymar também tem aproveitamento negativo contra o Palmeiras, mas em escala menor de jogos. O meia-atacante foi derrotado cinco vezes (42%), venceu quatro (33%) e empatou três (25%) dos 12 jogos disputados.

O camisa 10 leva a melhor contra o São Paulo. Em 11 jogos disputados, o Santos de Neymar venceu sete (64%), o São Paulo três (27%), e as equipes empataram uma vez (9%).

Neymar marcou nove gols e deu quatro assistências contra o São Paulo. Os números são menores em relação aos somados contra o Palmeiras: sete tentos e quatro passes para gol.

O meia-atacante levou a melhor em jogos decisivos contra os dois rivais. O Santos eliminou o São Paulo nas semifinais do Paulistão de 2010, 2011 e 2013 e também despachou o Palmeiras na semi de 2009 e nas quartas de final de 2013.

Neymar contra rivais paulistas

Corinthians

19 jogos

8 vitórias do Corinthians (42% de aproveitamento)

6 vitórias de Neymar (32%)

5 empates (26%)

3 gols

4 assistências

Palmeiras

12 jogos

3 vitórias do Palmeiras (42%)

7 vitórias de Neymar (33%)

1 empate (25%)

7 gols

4 assistências

São Paulo

11 jogos

5 vitórias do Palmeiras (27%)

4 vitórias de Neymar (64%)

3 empates (9%)

9 gols

4 assistências

