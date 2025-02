Neymar compra mansão em Santos e deixa de usar helicóptero para ir aos treinos

Depois de ficar uma semana viajando de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a Santos com seu helicóptero particular para os treinamentos no CT Rei Pelé, Neymar se mudou para sua nova mansão na cidade nesta segunda-feira. Dessa forma, ele deixará de utilizar a aeronave em seu dia a dia no novo clube - além de ficar mais próximo das atividades junto ao elenco santista.

"Primeira dia na casinha nova", escreveu Neymar em seu perfil no Instagram, nesta segunda. Ao analisar as opções disponíveis na cidade, o atacante optou por uma moradia no morro Santa Terezinha, região mais luxuosa de Santos, próxima ao CT Rei Pelé e à Vila Belmiro. Na Baixada Santista, o camisa 10 já possuía imóveis no Canal 5 (Santos) e Jardim Acapulco (Guarujá). Mangaratiba e Santos estão separadas por cerca de 450 km, em caminho por terra, e mais de 260 km pelo ar.

O atacante se mudou para imóvel junto com sua namorada, Bruna Biancardi, e sua filha Mavie. O casal publicou vídeos em suas redes sociais da nova propriedade. Morro mais alto da cidade, o Santa Terezinha possui cerca de 200 metros de altitude e é conhecido por suas moradias luxuosas. Ao seu redor, o local conta com Mata Atlântica e possui vista privilegiada do mar. Yeferson Soteldo, colega de Neymar no Santos, também mora na região. Os preços dos imóveis variam de R$ 5 milhões a R$ 40 milhões.

Neymar chamou a atenção em sua chegada ao primeiro treino no seu retorno ao Santos, antes de se mudar à cidade. Na ocasião utilizou seu helicóptero particular, um Airbus H145. A aeronave, que leva o prefixo PP-NJR, foi adquirida pela sua empresa, a Neymar Sport e Marketing LTDA, em maio de 2019. Na França, no período em que esteve no Paris Saint-Germain, foi personalizada com bancos de couro em alusão ao Batman, super-herói favorito do atacante.

Em Santos, Neymar treina junto com o elenco nesta terça-feira, a partir das 15h30, para o duelo com o Corinthians, na Neo Química Arena. Será o primeiro clássico de Neymar desde que o atacante retornou ao País. A partida acontece nesta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília). Há a expectativa de que o camisa 10 comece entre os titulares, após estar entre os 11 iniciais no último duelo, com o Novorizontino.