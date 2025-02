Preocupação com Neymar impediu jogo no Allianz Parque, diz Marcelo Teixeira

Do UOL, em São Paulo

O presidente Marcelo Teixeira afirmou que a preocupação com a recuperação de Neymar impediu o Santos de mandar o jogo contra o Água Santa no Allianz Parque. O mandatário explicou que, neste momento, há precaução para não expor o camisa 10 à grama sintética.

Nós tivemos uma questão envolvendo a recuperação do Neymar. A tendência é que a gente consiga dar mais rodagem ao Neymar para que, em um futuro breve, nós optarmos para jogar em grama sintética. Comissão técnica, com departamento médico e de fisioterapia, todos ali juntos entenderam que, neste momento, era necessário ter uma precaução para não expor o jogador a grama diferente, sem ser a natural, a grama sintética. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, ao BandSports

A grama do Allianz, assim como outras, é de boa utilização. Mas, quando já tínhamos organizado junto ao Palmeiras e organizado até junto à Federação Paulista a tentativa de transferência, veio esse parecer do departamento médico e de todo o estafe da saúde para que a gente tivesse uma precaução. Nada que não pudesse ser confirmado. Apenas uma precaução.

O que mais Marcelo Teixeira falou

Jogar na Neo Química Arena: "Nós conversamos com o presidente Augusto [Melo]. Ele demorou um certo tempo para responder, porque fez uma série de tratativas para confirmar o uso da Neo Química Arena, mas a alegação foi que de fato o gramado não está em boas condições, tanto que pode haver um período de reforma durante o Mundial de Clubes, então a tendência era prejudicar o gramado".

Partidas em outros Estados: "Conversamos em paralelo com algumas alternativas. Tínhamos uma proposta muito boa para jogar em Brasília e outra em Cuiabá, porém nós entendemos que poderia haver um desgaste por conta das viagens. Eu concordo com a comissão técnica".

O Santos tem duas partidas como mandante pela primeira fase do Estadual. O Alvinegro recebe o Água Santa neste domingo (16), às 20h30 (de Brasília), e o Noroeste, na quarta-feira (19), às 19h15 (de Brasília).

O clube tenta a classificação para o mata-mata do Paulistão. Neste momento, o Santos é o terceiro colocado do Grupo B, com nove pontos. Apenas os dois primeiros de cada chave avançam.