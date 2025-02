'Não' de Andreas fortalece Palmeiras na busca por sonho de consumo de Abel

O assunto Andreas Pereira já é página virada no Palmeiras, e o fim da novela faz a diretoria alviverde direcionar esforços para buscar o maior sonho de consumo do técnico Abel Ferreira: um camisa 9.

O que aconteceu

Abel quer a contratação de um atacante desde que Endrick foi negociado com o Real Madrid. Em janeiro de 2024, o técnico expressou publicamente o desejo de uma reposição para o atleta — que só deixaria o clube seis meses à frente. Após os primeiros testes em 2025, Abel voltou a reforçar a necessidade da contratação de um 9.

Recusa de Andreas é garantia de que Palmeiras fará esforço financeiro por Vitor Roque. A direção sabe que precisa dar uma resposta após negócios frustrados por Claudinho e Andreas nesta janela de transferências. O Alviverde ofereceu 20 milhões de euros ao Fulham pelo meio-campista mais bônus, e com a oferta negada pelo jogador esse dinheiro ficará disponível para outro acordo.

Vitor Roque virou reserva no Bétis e tem concorrência pesada para jogar. O jogador ficou na reserva nos últimos três jogos para o experiente Cédric Bakambu, de 33 anos, e o clube espanhol acabou de pagar 13 milhões de euros pelo atacante colombiano Cucho Hernández, que estava no Columbus Crews da MLS.

Últimos jogos do Palmeiras deixaram claro que Abel precisa de um 9. Com Rony ainda afastado e Flaco López cortado dos reservas, o treinador recorreu ao zagueiro Benedetti no ataque nos minutos finais do clássico contra o Corinthians. Além disso, a equipe criou muitas oportunidades no 1º tempo e não teve um camisa 9 para fazer o gol.

Segundo Danilo Lavieri, colunista do UOL, o Palmeiras trabalha com a possibilidade de contratar Vitor Roque ainda nesta janela, mas, para isso, a diretoria da equipe brasileira entende que precisa de uma ajuda do Barcelona. O limite é o dia 28 de fevereiro.

O atacante está sob contrato de empréstimo no Real Bétis e tem uma cláusula com direito de compra ao fim da temporada europeia, ou seja, no meio do ano. Até lá, a equipe não tem nenhuma obrigação de liberar o jogador.

A estratégia da diretoria palmeirense vai ser esperar a confirmação do Barcelona de que o atacante estaria disponível para ser liberado. Caso isso não aconteça, uma nova rodada de negociações vai se iniciar na janela especial para o Mundial, em 2 de junho.

Vitor Roque disputou 30 jogos pelo Bétis nesta temporada e marcou sete gols.