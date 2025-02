Mercado: propostas no Palmeiras, adeus no Flamengo e futuro de Zubeldía

A janela de transferências entra em sua reta final, e os clubes seguem se movimentando e buscando reforços para o ano.

Destaques do dia

Agora vai? O Atlético-MG enviou uma oferta ao Palmeiras pelo atacante Rony. O atleta é um pedido do técnico Cuca, e os valores oferecidos pelo Galo ao clube paulista não foram revelados. O jogador não está nos planos de Abel Ferreira e, recentemente, ficou perto de reforçar o Al-Rayyan, do Qatar. O negócio só não foi concluído porque a janela de transferências no país asiático se fechou.

Proposta pronta. O Palmeiras tem uma oferta pronta para enviar ao Barcelona pelo atacante Vitor Roque. O clube, no entanto, ainda não enviou a proposta porque espera uma definição do Betis, time pelo qual o jogador vem atuando emprestado pelo Barça, quanto ao seu futuro. "O jogador está sob contrato do Betis. Se o Betis chegar e falar assim pro Barcelona: 'olha, eu não vou utilizar o jogador'. Tendo essa definição, aí o Palmeiras, no minuto seguinte, dá um clique e manda a oferta", disse André Hernan, colunista do UOL.

Adeus, Fla. O Flamengo concluiu as negociações com o CSKA pela venda de Lorran. Os russos irão pagar 8 milhões de euros (R$ 47,7 milhões) por 80% dos direitos do jogador e finalmente destravou o negócio. Diretores do clube russo estiveram no Rio para concluir as conversas com José Boto.

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, durante jogo contra a Inter de Limeira Imagem: TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Zubeldía fica. O empate com a Inter de Limeira não mudou os planos do São Paulo para o técnico Luis Zubeldía. A diretoria não busca outro nome no mercado, mas se preocupa com a melhora da equipe até o início dos principais campeonatos.

Futuro de Firmino. Roberto Firmino não descarta uma volta ao futebol brasileiro, mas a decisão sobre o seu futuro deve demorar a sair e acontecer somente no meio do ano. O atacante foi cortado da lista de inscritos pelo Al-Ahli no Campeonato Saudita por causa do estouro no limite de estrangeiros e tem mercado em clubes menores da Europa, mas o fator competitivo pode ajudar em um retorno ao Brasil.

Reforço de fora. O Santos chegou a um acerto com o argentino Benjamin Rollheiser, que estava no Benfica, mas não poderá contar com o atacante na primeira fase do Paulistão. O prazo de inscrições se encerrou nesta terça-feira e uma nova janela de inscrições só será aberta se o Peixe avançar ao mata-mata.

Rodrygo celebra gol em Real Madrid x RB Salzburg, jogo da Champions League Imagem: Manu Reino/DeFodi Images via Getty Images

Não à Arábia Saudita. Rodrygo tem atraído olhares dos clubes sauditas, mas não pretende deixar o Real Madrid. "Os termos das ofertas [da Arábia Saudita] são mais do trabalho do meu pai, que é meu agente, e do clube. Não sei muito sobre os detalhes. Estou muito grato pelo fato de haver interesse de outros clubes. Estou muito feliz aqui. Estou aqui há muito tempo. Eu sempre digo que jogar com esta camisa na Liga dos Campeões é muito especial", disse o jogador.

Dupla de olho em ex-Santos. Internacional e Vitória buscam informações sobre o zagueiro Jubal. Revelado pelo Santos, o defensor defende o Auxerre, da França, e tem contrato apenas até junho. Os dois times analisam as condições do negócio para avançarem nas conversas.