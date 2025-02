Escândalo, jejum e WOs: time paulista já venceu gigantes e agora agoniza

Do UOL, em São Paulo

Depois de atormentar a vida de gigantes no final do século passado, a Sociedade Esportiva Matonense vive a pior fase de sua história de quase 50 anos. O time do interior de São Paulo, que disputa a 4ª (e penúltima) divisão estadual, não vence há 23 jogos, acumula WOs e sofreu com um escândalo que culminou em suspensão de um campeonato.

Das vitórias aos vexames

O clube foi fundado em maio de 1976, na cidade de Matão, e atuou nas divisões inferiores do Paulistão até o fim dos anos 90, quando alcançou a elite do futebol do estado ao acumular conquistas entre 1995 e 1997.

A Matonense jogou a 1ª divisão estadual por quatro temporadas e incomodou os gigantes. A Águia venceu, por exemplo, Corinthians, São Paulo e Santos dentro do Hudson Buck Ferreira em diferentes edições do campeonato. O único grande invicto contra a equipe do interior é o Palmeiras, que possui três vitórias e um empate contra o clube da região de Araraquara.

A trajetória começou a ganhar contornos dramáticos no início do século, quando o time acumulou rebaixamentos até retornar à última divisão paulista, já em 2006. A Sema, como é conhecida, até esboçou uma reação na década passada, mas voltou a sofrer com quedas.

O fundo do poço chegou no ano passado: a Matonense só não perdeu um dos 15 jogos da Série A3 na última temporada — houve apenas um empate, contra o Bandeirante, em casa.

A parte final do torneio, aliás, gerou três WOs consecutivos ao clube de Matão. O motivo? Um escândalo de manipulação de resultados por parte de um jogador, que não teve nome revelado. O clube acabou derrotado para Lemense, Grêmio Prudente e União São João sem sequer entrar em campo.

Em meio às investigações, a Matonense informou que "prestou todos os esclarecimentos" à FPF e que estava "contribuindo para os esclarecimentos dos fatos".

Tomando ciência pela FPF que havia suspeita de manipulação de resultado no jogo entre Suzano e Matonense, sendo que um jogador estava sendo investigado, imediatamente a Matonense comunicou a gestora [que comanda o clube], que suspendeu o atleta. A Matonense compareceu à FPF, prestou todos os esclarecimentos — inclusive juntando contrato de parceria — e está contribuindo para os esclarecimentos dos fatos nota da Matonense

O episódio culminou em suspensão do torneio. Já rebaixada para a Série A4, a Sema não jogou contra o Rio Preto e se despediu de maneira melancólica da competição.

O ano de 2025 continua com vexames. A equipe perdeu os cinco confrontos que fez até o momento na 4ª divisão e não chegou a balançar as redes adversárias — houve ainda um novo WO, desta vez pela interdição do estádio Hudson Buck Ferreira. A solução da diretoria foi mandar seus jogos em cidades próximas.

Sem vencer há 23 partidas, a lanterna Matonense recebe o Taquaritinga, no município de Catanduva, para quebrar um jejum que já dura quase dois anos. O duelo ocorre na tarde desta quarta-feira (12), pela 6ª rodada da Série A4.