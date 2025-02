Jogadora do Barcelona nega ter tocado genitália de rival: 'Lance de jogo'

A zagueira Maria Pilar León, do Barcelona, fez um pronunciamento sobre seu toque polêmico na adversária Daniela Caracas durante o clássico catalão contra o Espanyol, no último final de semana.

O que aconteceu

Mapi León afirmou tocou na perna, e não na genitália, da jogadora adversária. Ela disse que não encostou nem teve a intenção de vulnerar a parte intima de sua companheira de profissão, o que iria contra os seus princípios.

A atleta do Barça acrescentou que foi um "simples lance de jogo" e que perguntou "o que acontece com você" após ter levado um encontrão da rival. Mapi também manifestou apoio a Daniela Caracas diante do assédio que a jogadora do Espanyol está sofrendo nas redes sociais.

Em nenhum momento vulnerei e nem tive a intenção de vulnerar a parte íntima da minha companheira de profissão Daniela Caracas. Nas imagens se vê que é um lance de jogo em que ela me choca intencionalmente e eu toco a perna dela falando em relação ao encontrão: "o que acontece com você?" Não há nenhum toque na parte íntima e muito menos a intenção disso.

Mapi León, jogadora do Barcelona

Insisto, é um simples lance de jogo que não merece a difusão e a importância que está adquirindo a notícia. Em nenhum caso me passaria pela cabeça tocar a parte íntima de nenhuma de minhas companheiras. Vai contra os meus princípios e nunca faria.

A chefe do futebol feminino do Espanyol rebateu o comunicado de Mapi León. Em entrevista ao programa El Larguero, da rádio espanhola Cadena SER, Dolors Ribalta afirmou que Caracas ficou em "choque" com o ocorrido e que "tomou consciência do que a ação significou" após a partida.

Veja a íntegra do comunicado de Mapi León

"Eu, Maria Pilar León Cebrián, em relação ao que aconteceu no domingo passado na partida disputada contra o Espanyol e à polêmica gerada nas redes sociais, me vejo na obrigação de expressar o seguinte:

Em nenhum momento vulnerei e nem tive a intenção de vulnerar a parte íntima da minha companheira de profissão Daniela Caracas. Nas imagens se vê que é um lance de jogo em que ela me choca intencionalmente e eu toco a perna dela falando em relação ao encontrão: "o que acontece com você?" Não há nenhum toque na parte íntima e muito menos a intenção disso. Insisto, é um simples lance de jogo que não merece a difusão e a importância que está adquirindo a notícia.

Em nenhum caso me passaria pela cabeça tocar a parte íntima de nenhuma de minhas companheiras. Vai contra os meus princípios e nunca faria.

Condeno o assédio que tem sofrido Daniela nas redes sociais, que não têm nada a ver comigo e demonstrou meu mais sincero apoio a ela.

Foi-se criado um ruído e uma polêmica ao redor do meu nome que busca danar a minha imagem e princípios, divulgando notícias e atos manipulados para outros objetivos que se fazem evidentes na semana que estamos. Estou decepcionada e é por isso que me vejo no direito de tomar ações legais contra quem pretenda aproveitar esse lance de jogo para me prejudicar e seguir me difamando sem provas profundas."

A polêmica

Mapi León supostamente tocou a parte íntima da adversária Daniela Caracas ainda no começo da partida do último domingo (9). A espanhola levou uma trombada sem bola, deu uma encarada na zagueira colombiana e teria encostado com a mão direita no órgão genital da oponente. O lance, protagonizado aos 15 minutos do primeiro tempo, foi flagrado pela câmera da transmissão.

A jogadora do Barcelona ainda teria feito um comentário sobre a sexualidade da rival, de acordo com os principais veículos da imprensa espanhola. Ela perguntou "Tienes picha" ("Você tem pênis?", em tradução livra), segundo leitura labial, quando o placar da partida ainda estava zerado —o Barça venceu por 2 a 0 e segue líder do Espanhol feminino.

Intolerable esto de Mapi León.



La jugadora del FC Barcelona tocó las partes íntimas de Daniela Caracas para después preguntarle: "¿tienes picha?"



¿Debería ser sancionada?



pic.twitter.com/RnJjGY3f2T -- Afición Deportiva (@AfDeportiva_) February 10, 2025

O Espanyol citou que sua atleta teve a intimidade violada e repudiou o ato. O clube emitiu uma nota condenando o episódio e afirmou que sua equipe jurídica está à disposição de Caracas. A equipe também destacou que a atleta foi alvo de insultos nas redes sociais e que "a ação é inaceitável e não deve passar despercebida".

Veja a íntegra da nota do Espanyol

Queremos mostrar o nosso total descontentamento e condenação de alguns acontecimentos ocorridos no último domingo, durante o clássico disputado no Dani Jarque CE entre RCD Espanyol e FC Barcelona. Esta é uma ação que consideramos inaceitável e que não deve passar despercebida.

Em uma jogada durante a partida, a jogadora do Barcelona, María Pilar León, em meio a uma briga com a nossa jogadora de futebol, Daniela Caracas, fez um gesto que viola a privacidade da nossa jogadora. Embora Caracas, na época, não pudesse reagir devido ao impacto que a situação lhe causou; Posteriormente, ao assimilar o ocorrido, percebeu a gravidade do gesto, mas optou por não reagir com raiva para evitar uma sanção disciplinar e prejudicar a equipe.

Somou-se ao ocorrido em campo a infeliz reação nas redes sociais, onde nossa jogadora tem sido alvo de insultos de centenas de perfis. Preocupa-nos que, em vez de se concentrar no ato em si, parte da atenção dos meios de comunicação social tenha sido desviada para outras questões não relacionadas com a gravidade da ação.

Nós defendemos a nossa jogadora e condenamos qualquer ato que ameace a integridade das atletas em campo. Acreditamos firmemente no respeito e no espírito desportivo como valores fundamentais do futebol e esperamos que este tipo de situação seja tratada com a seriedade que merecem Além disso, colocamos à disposição da nossa jogadora os serviços jurídicos do Clube caso ela deseje tomar medidas legais.

Da mesma forma, como o Espanyol já fez em ocasiões anteriores, queremos expressar a nossa rejeição a qualquer forma de violência, seja física ou verbal, no mundo do futebol. O esporte deve ser um espaço de respeito e convivência e condenamos qualquer atitude que estimule o ódio ou a agressão dentro e fora dos campos.