Manchester City x Real Madrid: onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), em jogo válido pelos playoffs da Liga dos Campeões.

A partida terá transmissão ao vivo do SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Real e City decepcionaram na primeira fase da Champions, não conseguindo a classificação direta às semifinais. Os merengues terminaram na 11ª colocação, com 15 pontos, enquanto os citizens foram apenas o 22º colocado, com 11 pontos.

As duas equipes se enfrentaram nas últimas três edições, com duas classificações do Real e uma do City. Coincidentemente, o vencedor do duelo terminou como campeão do torneio.

Pelo Espanhol, o Real vem de um empate em 1 a 1 no clássico com o Atlético de Madrid. Já a equipe comandada por Guardiola venceu o Leyton Orient por 2 a 1, em duelo pela Copa da Inglaterra.

Manchester City x Real Madrid -- Liga dos Campeões