Real vira contra o City no fim e cala torcida após provocação a Vini Jr.

O Real Madrid viveu mais uma noite histórica na Champions. A equipe espanhola buscou a virada no último minuto e venceu o Manchester City por 3 a 2, nesta terça-feira (11), no Etihad Stadium, pelo jogo de ida dos playoffs.

O Real esteve duas vezes atrás no placar. Haaland abriu o placar com um golaço, e Mbappé empatou de canela. O camisa 9 do City fez mais um de pênalti, Brahim Díaz igualou de novo com a lei do ex, e Bellingham matou o jogo no fim.

O Real vai em vantagem para o jogo da volta. A equipe espanhola pode até empatar em casa para avançar. Vitória do City por um gol de diferença levará o confronto para a prorrogação.

A torcida do Manchester City provocou Vini Jr. Uma bandeira com a frase "Stop crying your heart out" ("Pare de chorar com todo o seu coração", em livre tradução do inglês) foi mostrada antes do duelo. A foto estampada era a de Rodri beijando a Bola de Ouro, vencida por ele sobre Vini e que gerou polêmica. Durante o jogo, o brasileiro foi vaiado toda vez que tocou na bola.

No fim, Vini foi eleito o melhor jogador em campo. Ele participou do segundo e do terceiro gol do Real nos minutos finais.

A partida de volta será realizada na próxima quarta-feira (19). Ela ocorrerá no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, a partir das 17h (de Brasília).

Torcida do City exibe faixa de Rodri com Bola de Ouro antes de jogo contra o Real Madrid na Champions Imagem: Reprodução

Como foi o jogo

O Real Madrid começou o 1° tempo melhor, mas o City foi letal quando chegou. A equipe espanhola iniciou a partida pressionando e dando muito trabalho para a defesa adversária. A blitz, no entanto, parou em Ederson e em Aké. Do outro lado, Haaland precisou apenas de uma chance clara para colocar os donos da casa à frente em um golaço. Depois, os times equilibraram as ações e cada um acertou a trave uma vez.

Savinho e Vinicius Junior em ação durante Manchester City x Real Madrid, jogo da Champions Imagem: Europa Press Sports/Europa Press Sports

A magia aconteceu novamente no 2° tempo. O jogo parecia equilibrado até que Mbappé empatou em canelada para o Real. O City mostrou força, conseguiu um pênalti — convertido por Haaland — mas vacilou no final. Cruel, o Real não perdoou e buscou a virada histórica com a lei do ex de Brahim Díaz e Bellingham, que aproveitou finalização fraca de Vini Jr para ampliar.

Lances importantes e gols

Ederson salva! Vini Jr. fez jogada pela esquerda e serviu Mbappé. O francês invadiu a área e bateu cruzado, mas Ederson conseguiu se esticar e defender.

Aké vira goleiro e salva. Rodrygo encontrou Mendy dentro da área. O lateral tocou para Vini Jr. que, cara a cara com Ederson, devolveu para o francês. Sem goleiro, ele dominou e finalizou, mas Aké apareceu no meio do caminho e salvou.

Haaland abre o placar para o City em golaço: 1 a 0. Grealish recebeu pela esquerda e deu cavadinha para Gvardiol dentro da área. O croata ajeitou de peito, e Haaland finalizou na saída de Ederson. O lance foi checado por três minutos pelo VAR por possível impedimento do norueguês, mas foi validado.

Haaland comemora gol marcado pelo Manchester City contra o Real Madrid na Champions Imagem: James Gill - Danehouse/Getty Images

Vini acerta o travessão. O brasileiro recebeu pela esquerda, invadiu a área e bateu colocado. A bola teve um leve desvio, encobriu Ederson e bateu no travessão antes de sair.

Courtois e trave salvam. Foden teve espaço pelo lado direito, levou para o meio e bateu firme. A bola tinha endereço do ângulo de Courtois, que voou e espalmou para escanteio. Após a batida, Akanji subiu e desviou. Ela raspou no travessão e saiu.

Haaland para no travessão. No primeiro lance do segundo tempo, De Bruyne encontrou Haaland dentro da área. O camisa 9 girou, levou para a esquerda e bateu. Ela desviou em Tchouaméni, encobriu Courtois, mas bateu no travessão.

Ederson defende mais uma. Rodrygo fez lance individual pela direita e levou para o fundo. Ele tentou cruzamento rasteiro, e Mbappé apareceu para finalizar de primeira no contrapé de Ederson. O goleiro brasileiro foi bem e espalmou.

Mbappé empata de canela: 1 a 1. Após cobrança de falta na barreira, a bola sobrou para Ceballos. O camisa 19 deu um passe pelo alto para Mbappé, que apareceu livre e tentou um voleio. A bola pegou na canela do francês e enganou Ederson.

Mbappé finaliza para marcar para o Real Madrid contra o Manchester City na Champions Imagem: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Haaland põe o City em vantagem: 2 a 1. Foden fez lance pela direita e se chocou com Ceballos ao tentar invadir a área. O árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Haaland deslocou Courtois.

A lei do ex favoreceu o Real: 2 a 2. Vini Jr. recebeu na área e soltou o pé. A bola explodiu no peito de Ederson e sobrou para Brahim Díaz, revelado pelo City, finalizar e empatar.

Vini Jr, Mbappé e Brahim Díaz comemoram gol do Real Madrid sobre o Manchester City em duelo da Champions Imagem: Michael Regan/Getty Images

Bellingham fecha a virada: 3 a 2. Vini Jr. saiu cara a cara com Ederson no último minuto de jogo e tentou toque por cobertura. O chute saiu fraco, mas Bellingham conseguiu aproveitar e, sem goleiro, deu números finais à partida.

FICHA TÉCNICA

MANCHESTER CITY 2 x 3 REAL MADRID

Data e horário: 11 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

Competição: Jogo de ida dos playoffs da Champions League

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)

VAR: Jerome Brisard (FRA)

Gols: Haaland (18'/1°T), Mbappé (14'/2°T), Haaland (34'/2°T), Brahim Díaz (40'/2°T), Bellingham (47'/2°T)

Manchester City: Ederson; Akanji (Rico Lewis), Rúben Dias, Aké (Kovacic) e Gvardiol; Stones, Bernardo Silva e De Bruyne (Gündogan); Grealish (Foden), Savinho (Marmoush) e Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Tchouaméni e Mendy; Camavinga, Ceballos (Modric) e Bellingham; Rodrygo (Brahim Díaz), Vini Jr. e Mbappé (Fran García). Técnico: Carlo Ancelotti