Lorran deixa o Flamengo e acerta com o CSKA, da Rússia

Mais um talento do futebol brasileiro parte para o sonho do futebol europeu. Nesta terça-feira, o Flamengo fechou a venda do meio-campista Lorran. Seu destino será o CSKA, da Rússia.

O jornal O Globo noticiou que o CSKA irá pagar o Flamengo em três parcelas iguais. O valor total do negócio ficará na casa dos 8 milhões de euros (cerca de R$ 47,7 milhões).

Revelado na base do próprio Flamengo, Lorran ganhou espaço no time principal no ano passado, quando disputou 27 jogos, com um gol marcado e três assistências.

Neste ano, Lorran foi utilizado em quatro partidas da equipe alternativa do Flamengo no Campeonato Carioca. No seu último jogo, goleada por 5 a 0 contra o Bangu, no dia 22 de janeiro. Escalado como titular, ele acabou substituído no intervalo.