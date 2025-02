Juventus vence PSV e dá primeiro passo para classificação na Liga dos Campeões

A Juventus saiu na frente no jogo de ida do playoff contra o PSV Eindhoven por uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Jogando no Allianz Stadium, a equipe italiana venceu por 2 a 1, graças aos gols de McKennie e Mbangula.

O jogo de volta acontecerá na próxima quarta-feira, no Philips Stadion, casa do PSV, às 17h (de Brasília).

A Juventus retorna aos gramados ainda neste domingo, recebendo a Inter de Milão pela 25ª rodada do Campeonato Italiano, às 16h45. Já o PSV enfrenta o Utrecht no sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Holandês, às 12h30.

O jogo

Com o apoio de sua torcida, a Juventus pressionou o PSV desde o apito inicial, não deixando o adversário avançar para o ataque. No entanto, os donos da casa não conseguiram converter essa domínio em grandes chances de gol. Já a equipe holandesa, após a metade do primeiro tempo, começou a se expor mais e equilibrou a partida.

Só que aos 34 minutos o norte-americano McKennie abriu o placar para a Juventus com um golaço, finalizando com força, no alto, sem chances para o goleiro Benítez. Assim, o adversário voltou a recuar os seus jogadores para impedir que os italianos ampliassem o placar.

No segundo tempo, a Juventus continuou com o ritmo intenso e marcando o adversário no campo de ataque. Mas, aos 11 minutos, o PSV igualou o placar com Perisic. Mas, ao invés de seguir crescendo no jogo, os holandeses viram, na verdade, a Velha Senhora retomar a frente no placar já na reta final da partida. Aos 38 minutos, Mbangula aproveitou o rebote do goleiro dentro da pequena área e estufou as redes, garantindo o importante triunfo para os italianos.