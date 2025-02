Juventude anuncia renovação de contrato com zagueiro Rodrigo Sam

Nesta terça-feira, o Juventude anunciou a renovação com Rodrigo Sam. Agora, o contrato do zagueiro é válido até o final de 2026.

Pelo time gaúcho, Sam entrou em campo 27 vezes e marcou três gols, sendo dois pela Copa do Brasil, contra Internacional e Fluminense, respectivamente.

"Estou muito feliz por renovar meu contrato com o Juventude. Quero agradecer à diretoria e à comissão técnica pela confiança em mim e no meu trabalho. Estou voltando aos treinos depois de um longo período afastado e, em breve, espero estar novamente em campo ajudando a equipe", disse.

"A expectativa é disputar o maior número possível de partidas e, passo a passo, alcançar nossos objetivos, assim como fizemos no ano passado. Estou ansioso para reencontrar a Papada, sentir a energia do Jaconi e, junto com meus companheiros, dar muitas alegrias ao torcedor", completou.

Antes de defender o Juventude, o defensor passou pelo Mirassol. Ao longo da carreira, ainda vestiu a camisa do Red Bull Bragantino, Novorizontino e Água Santa. Pelo Netuno, foi peça importante na campanha do vice-campeonato paulista de 2023.