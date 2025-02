Juventude anuncia renovação com atacante Erick Farias

Nesta terça-feira, o Juventude anunciou a renovação com o atacante Erick Farias. Agora, o contrato do atleta é válido até o final de 2027.

"Estou muito feliz por renovar. Acho que isso é fruto de um trabalho bem feito. Agradeço à diretoria e à Comissão Técnica pela confiança no meu trabalho. Creio que tenho conseguido evoluir e ajudar o clube em várias situações. Espero continuar focado, confiante e determinado para alcançar ainda mais metas e seguir fazendo história com a camisa do Juventude", disse.

Titular nas duas últimas temporadas, Erick foi peça fundamental no acesso da equipe à elite do futebol nacional, em 2023. Já no ano passado, entrou em campo 55 vezes, marcando oito gols e oito assistências.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Juventude (@ecjuventude)

Nesta temporada, anotou dois tentos em seis partidas, sendo um deles no clássico contra o Caxias.

Revelado pelo Grêmio, o atleta também soma passagens por Vejle BK, da Dinamarca, Boa Esporte, Ypiranga e Vasco.

"Quero fazer um excelente campeonato, chegar à final do Gauchão e conquistar esse título para a torcida, que tanto merece. Estamos trabalhando muito para isso. É um sonho do clube e nosso também. Além disso, quero ter um grande desempenho no Campeonato Brasileiro, que é a principal competição da temporada. Se Deus quiser, espero marcar muitos gols e entregar muita dedicação e trabalho, porque isso não vai faltar", concluiu.

O Juventude é o líder do Grupo C do Campeonato Gaúcho, com 15 pontos. Até aqui, são cinco vitórias e apenas uma derrota.