Jeffinho rebate torcedores do Botafogo nas redes sociais após "sumiço": "Ano passado ninguém reclamou"

Com a saída de diversas peças importantes do Botafogo, a equipe sentiu falta de atletas em alguns setores do campo, como no ataque. Assim, Jeffinho foi questionado por um torcedor sobre seu "sumiço" da equipe.

"Tô dentro de casa. Vocês não sabem de p.... nenhuma, quer contar coisa que nem sabe ainda. Pro c...... rapa", escreveu o atleta.

"Cheio de jogador pow, ano passado ninguém reclamou né", continuou.

Após escrever a mensagem, o atleta foi questionado por estar falando do passado. Assim, seguiu discutindo com o torcedor.

"Então parem de comemorar título ué. Ano novo", concluiu.

Após o desentendimento no privado, o atacante seguiu discutindo nos comentários.

"Ano passado ninguém tava procurando né, rsrs", publicou.

Jeffinho retornou ao Botafogo no início de 2024, após servir o Lyon, da França, por duas temporadas. No entanto, uma lesão na coxa direita deixou o jogador longe dos gramados por cerca de 10 semanas. Assim, foi perdendo espaço na equipe de Artur Jorge.

Depois de se recuperar, o atacante até iniciou a pré-temporada com o restante do elenco, mas não foi relacionado para nenhuma partida do Campeonato Carioca.