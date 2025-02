Hernan: Demissão de Zubeldía não está nos planos do São Paulo

Uma possível demissão de Luis Zubeldía está fora de questão no São Paulo, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Não vou dizer para vocês que o Zubeldía vai cair se empatar ou se perder para o Velo Clube, ou se perder o clássico para o Palmeiras no Allianz Parque. Não tem uma ameaça real de que vai mudar o treinador.

O São Paulo não buscou outro nome, ninguém. Não tem esse olhar para o mercado de treinadores. Isso não está acontecendo nesse movimento.

André Hernan

Segundo o colunista, a preocupação no São Paulo é com a evolução do trabalho de Zubeldía até o início das principais competições da temporada.

É uma questão de preocupação, da não-evolução do trabalho até começar a Libertadores, até começar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que São Paulo entra na terceira fase.

André Hernan

O São Paulo começou bem o Paulistão embalado pelo quarteto Oscar, Lucas, Luciano e Calleri, mas viu as críticas ao trabalho de Zubeldía aumentarem após a derrota para o Bragantino e o empate contra a Inter de Limeira.