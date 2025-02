Grêmio x Pelotas: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Gaúcho

Grêmio e Pelotas se enfrentam nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho.

A partida terá transmissão ao vivo do sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Grêmio lidera o Grupo A com 11 pontos. Já o Pelotas é o último colocado do Grupo B com seis pontos somados.

O Tricolor vem de dois jogos sem vitória. Na rodada anterior, o Grêmio ficou no empate em 1 a 1 no clássico com o Internacional.

O Pelotas venceu apenas uma das seis partidas que realizou no Gauchão. A equipe vem de três jogos sem vitória, sendo um empate contra o Brasil de Pelotas em 0 a 0 na rodada passada.

Grêmio x Pelotas -- Campeonato Gaúcho