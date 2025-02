Grêmio goleia Pelotas por 5 a 0 e mantém a liderança do Grupo A no Gaúchão

O Grêmio goleou o Pelotas, por 5 a 0, nesta terça-feira, em Porto Alegre, pela sétima e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, o time tricolor chegou aos 14 pontos, ratificando a liderança do Grupo A, enquanto o Pelotas permaneceu com seis na lanterna da Chave B.

Apesar da campanha ruim e de estar atuando em plena Arena, o Pelotas não se intimidou no começo do jogo e tentou surpreender o Grêmio. Logo aos três minutos, Vidal teve espaço para progredir e até finalizar, mas o chute saiu fraco à direita de Tiago Volpi.

Empurrado pela torcida, o Grêmio passou a dominar as ações, mas errou muitos passes, não deixando que as jogadas se concretizassem no ataque.

Aos 17 minutos, Michel Douglas foi lançado no meio da zaga do Grêmio e bateu forte de pé esquerdo para bela defesa de Volpi, mas o lance foi impugnado por causa de impedimento.

O Grêmio só foi assustar o goleiro Jorge Meurer aos 25 minutos, quando faz cruzamento da direita e por pouco não coloca bola para dentro do gol. Na sequência, Villasanti recebe de Edenílson e manda por cima do travessão.

Mesmo sem muita inspiração, o Grêmio, aos poucos, exerce pressão no campo de ataque e Aravena, aos 31 minutos, quase desvia a bola para a meta do Pelotas, após chute de Villasanti.

Mas poucos torcedores gremistas poderiam esperar por um final de primeiro tempo tão avassalador. Aos 38, o zagueiro Gustavo Martins abriu o placar, ao marcar de letra, após jogada de Monsalve pela direita.

Aos 42, o Grêmio chegou ao segundo gol, com cabeçada do dinamarquês Braithwaite, após cruzamento de Edenílson pela direita. E o Pelotas não teve tempo para respirar.

Aos 45, Edenílson cobrou escanteio pela direita e Braithwaite ganhou de dois zagueiros do Pelotas para marcar o seu quinto gol no Gaúchão, o segundo no jogo e o terceiro do Grêmio.

O segundo tempo começou com a Arena em festa. A torcida tricolor estava em êxtase por causa dos três gols nos minutos finais da etapa inicial. Nem mesmo a chuva abalou o ânimo vindo das arquibancadas. O Grêmio retribuiu o apoio em campo.

Villasanti quase fez o quarto antes do primeiro minuto. Jorge Meurer, com boas defesas, se torna um dos destaques da partida.

O técnico Gustavo Quinteros faz alterações, mas o Grêmio mantém o ritmo e consegue o quarto gol, aos 16 minutos, com Pavón.

Com a vitória assegurada, o Grêmio passou a tocar mais a bola e deixar o tempo passar. Com isso, o Pelotas se aventurou ao ataque. Xandy e Cesinha obrigaram Volpi a fazer boas defesas.Lé Ferraz também teve chance de marcar.

O entusiasmo do Pelotas se torna um problema para o time visitante, que deixa espaços para a melhor qualidade técnica do Grêmio. Aos 33, Edenílson acertou a trave, mas, aos 38, Pavón fez o gol mais bonito do jogo: 5 a 0.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 5 X 0 PELOTAS

GRÊMIO - Tiago Volpi; João Lucas, Gustavo Martins, Jemerson (Rodrigo Ely) e Pedro Gabriel (João Pedro); Cuéllar, Villasanti, Edenílson e Monsalve (Cristaldo); Aravena (Pavón) e Braithwaite (Arezo). Técnico: Gustavo Quinteros.

PELOTAS - Jorge Meurer; Vidal, Victor Massaia, Yuri Bigode e Bryan Gabriel; Robson (Xandy), Mateus Silva (Gusso), Venício (Léo Ferraz) e Cesinha; Emerson (Ruster) e Michel Douglas (Luizinho). Técnico: Ariel Lanzini.

GOL - Gustavo Martins aos 38 e Braithwaite aos 42 e 45 minutos do primeiro tempo. Pavón aos 16 e aos 38 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Monsalve, Jorge Meurer, Villasanti, Cuellar e Rodrigo Ely.

ÁRBITRO - Wagner Silveira Echevarria.

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - Não divulgado.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre.