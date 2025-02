Grêmio e Internacional anunciam patrocínio máster de casa de apostas Alfa

O Grêmio e o Internacional anunciaram a casa de apostas Alfa como nova patrocinadora máster estampada na parte frontal das camisas de jogo de ambos os clubes.

"Estamos muito felizes. Começamos hoje um novo ciclo. A parceria destaca o Grêmio com um dos maiores contratos de patrocínio do país, e com potencial para melhorar ainda mais os nossos ganhos, o que vai acontecer de acordo com o engajamento da nossa torcida nesse projeto. Seguiremos com muita responsabilidade, fazendo uma gestão profissional para garantir o Grêmio de hoje e do futuro", disse Alberto Guerra, presidente do Grêmio.

Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, também celebrou a nova parceria.

"O embarque da Alfa na nossa jornada de crescimento é um sinal claro de que o planejamento realizado foi percebido pelo mercado. Estamos colocando o Internacional na vanguarda do setor, combinando análise de dados, criatividade e alto poder de execução. Este é o início de um esforço ainda maior do clube para aumentar nossas receitas e com isso sermos cada vez mais competitivos. A Alfa está conectada com estes objetivos", disse ele.

O Tricolor Gaúcho estreia seu uniforme com a nova parceira nesta terça-feira contra o Pelotas, às 21h30 (de Brasília). A Alfa também estará no uniforme da equipe feminina principal.

O Colorado marcou a estreia da Alfa em seu uniforme para esta quarta-feira, contra o São Luiz, às 22h.