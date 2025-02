Goleira de handebol de 21 anos tem morte repentina na França

O mundo do esporte francês sofreu um duro golpe na manhã desta terça-feira. O clube Plan-de-Cuques anunciou a morte repentina de Jemima Kabeya, de 21 anos, goleira de handebol da equipe. Os dirigentes não informaram a causa do óbito.

Kabeya representou a França nas categorias de base e disputou o Mundial Feminino de juniores em 2022, quando sua equipe terminou em 13º lugar na classificação geral.

"Ela era uma goleira de grande talento e uma companheira de equipe exemplar. Jemima era acima de tudo uma jovem radiante e ensolarada de imensa gentileza. Seu sorriso e seu comprometimento deixarão uma lembrança indelével em nossos corações e na história do Handebol Plan-de-Cuques", disse o clube em postagem nas redes sociais.

De acordo com a federação internacional de handebol, Kabeya jogava no Plan-de-Cuques desde 2022, estendendo seu contrato por dois anos em 2024. Ela foi uma das principais goleiras da liga francesa nesta temporada, com uma eficiência de defesa de 35,6% e 78 defesas.

"O presidente da IHF, Dr. Hassan Moustafa, gostaria de estender condolências à família, amigos, companheiros de equipe e todos aqueles que foram tocados pela presença de Jemima", disse a IHF. "A perda de uma vida jovem tão brilhante e vibrante é uma tragédia além das palavras."