Ganhando confiança de Caixinha, Gil mira nova chance no Santos em reencontro com Corinthians

Nesta quarta-feira, o Santos visita o Corinthians em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista. O zagueiro Gil espera ganhar uma nova chance na equipe titular do técnico Pedro Caixinha neste reencontro com seu ex-clube.

O jogador de 37 anos foi titular pela primeira vez na temporada no último domingo, no empate de 0 a 0 com o Novorizontino, fora de casa. Ele ficou em campo até os 30 minutos do segundo tempo, quando saiu para a entrada de João Basso.

Gil foi o escolhido para assumir a vaga de Luan Peres, que foi poupado da viagem para Novo Horizonte por conta de uma tendinopatia na região posterior da coxa direita.

Gil estava fora dos planos da comissão técnica de Pedro Caixinha em um primeiro momento. Apenas Luan Peres, Zé Ivaldo, João Basso e Luisão estavam atuando.

O Santos, contudo, estava sofrendo muito defensivamente, especialmente na bola aérea. Assim, a pressão para o comandante usar o experiente zagueiro cresceu. A primeira oportunidade surgiu no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP.

Na ocasião, Caixinha teve que trocar os dois zagueiros durante o segundo tempo. O primeiro a entrar foi Luisão. Depois, com o pedido de Luan Peres para sair, Gil teve que ser acionado.

Contra o Novorizontino, então, Gil venceu a briga contra Luisão e foi o escolhido para fazer dupla com Zé Ivaldo. Curiosamente, este foi o primeiro jogo do ano em que o Peixe ficou sem sofrer gol.

Agora, o jogador de 37 anos espera ganhar uma nova chance em seu reencontro com o Corinthians, onde somou 436 partidas. O clássico está marcado para quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 21h35 (de Brasília).

O Peixe está fora da zona de classificação para a próxima fase do Estadual. O time aparece na terceira colocação do Grupo B, com nove pontos, assim como a vice-líder Portuguesa. O Guarani está na ponta, com 10.