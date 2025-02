Veron se vê no 'melhor momento' e se dispõe a correr por Neymar no Santos

O atacante Gabriel Verón prevê um "ano inexplicável" para ele no Santos e acredita que pode ajudar Neymar em campo com seu estilo de jogo.

O que aconteceu

O jogador de 22 anos afirmou que está no melhor momento da carreira após ter sofrido com série de lesões. Ele defendeu o Cruzeiro na última temporada, conseguiu se manter saudável por mais tempo e disputou 37 partidas —número que não atingia desde 2020. Por isso, acredita que chega ao Peixe vindo de seu melhor ano.

Veron não escondeu o entusiasmo por jogar ao lado de Neymar e disse que pode correr pelo craque em campo. Ele citou que tem como característica voltar para marcar e também se colocou à total disposição para ajudar como o técnico Pedro Caixinha achar melhor.

Com certeza [posso correr por Neymar]. Sempre fiz isso, sempre voltei para marcar, não vai ser um problema para mim. Pela qualidade que Neymar tem, com certeza vai decidir jogos para nós e eu também posso ajudar ele nisso.

Gabriel Veron

O atacante também manifestou que seu desejo é seguir no Santos após o fim do empréstimo. Veron foi cedido pelo Porto até o final de 2025, com opção de compra fixada. O brasileiro nunca emplacou pelo clube português desde que foi negociado pelo Palmeiras em 2022, por cerca de R$ 55 milhões, mas destacou em sua apresentação que mostrará em campo sua vontade de permanecer na Vila Belmiro.

Fiquei muito feliz de ter recebido a proposta do Santos, um clube mundialmente reconhecido. Claro que tinham especulações [da vinda de Neymar], mas nada concreto. O Neymar não tem palavras para descrever ele, mas também o tamanho do Santos, pelo projeto que me apresentou, pela conversa que tive com Caixinha e direção, isso motivou muito.

Estou vivendo o melhor momento da minha carreira, fiz bastante jogos em 2024, foi o meu melhor ano, de aprendizado. Tive poucas lesões, agora é momento de alavancar, sei que não desaprendi. Aprooveitar essa oportunidade e dar o meu melhor. Estou muito feliz de ter vindo para cá. [...] Tenho certeza que vai ser uma temporada inexplicável para mim e para o Santos.

Gabriel Veron

O que mais Gabriel Veron disse

Projeto 'lindo': "Foi um projeto muito lindo que o Santos me apresentou. Ano passado já foi de construção para mim, um vai ajudar o outro, tenho certeza, acho que esse caminho vai ser muito bom e torço muito para que seja longo também".

Conversa com Caixinha: "Tive bastante conversa com Caixinha, ele pode contar comigo para tudo".

Baixo número de gols incomoda? Com certeza, atacante tem que pensar sempre em marcar o máximo possível de gols. Infelizmente, não passei de dez por temporada, mas trabalho todo dia para passar isso. Mas também não é só gols, tem um trabalho a mais para fazer, a marcação, fazer a vez do lateral, isso também deveria ser valorizado um pouco mais."

Frustração na Europa: "Infelizmente não tive bons momentos lá, de jogar, de poder mostrar o que realmente sei, mas trabalhei com técnicos de qualidade, consegui aprender bastante. O futebol lá é bem mais pensado aqui, é mais rápido, mais intenso. (...) Infelizmente as lesões atrapalharam, por isso não pude ter mais tempo dentro de campo."

Convivência com Neymar: "Não tem como não imaginar dividir o campo com ele. Ainda não tive uma conversa com ele, pretendo ter, sei que vamos aprender bastante, assim como já aprendo só assistindo. Não tivemos muitos encontros por eu não estar com o grupo ainda, mas logo logo vou dividir o campo com ele".

Palmeiras no passado: "O palmeiras é um clube que tenho muito respeito, sou muito grato, comecei lá, ganhei bastante títulos, muito feliz por estar na historia do clube, mas hoje visto a camisa do Santos e tenho que defender essa camisa. Nada contra eles, só dentro de campo que tem que ter a rivalidade, a história".