Fortaleza fecha com novo patrocinador por duas temporadas; veja detalhes

O Fortaleza tem um novo patrocinador. Nesta terça-feira, o Leão do Pici anunciou o acordo com a Viva Sorte, que estampará o título de capitalização Viva Fortaleza na camisa da equipe. O contrato é válido por duas temporadas.

O site de sorteios estará presente no nobre espaço da omoplata, região central do uniforme do Fortaleza. Marcelo Paz, CEO do clube, celebrou a parceria.

"Temos um orgulho imenso de ver nosso Manto Tricolor com parceiros de valor, e o Viva Fortaleza chega para reforçar ainda mais a grandeza da nossa equipe com um contrato a médio prazo, com foco no presente, mas olhando para o futuro, rumo à mais glórias nas próximas duas temporadas", afirmou o mandatário.

O patrocínio é semelhante ao realizado entre a Viva Sorte e o Corinthians, anunciado na última segunda-feira. O torcedor que adquirir o título de capitalização poderá participar de sorteios.

"O Fortaleza é sinônimo de garra, paixão e conquistas. Estamos muito felizes em fortalecer essa parceria e reforçar nosso compromisso com o futebol nordestino e sua torcida apaixonada. O Viva Fortaleza chega para somar e para fazer parte desse momento incrível do clube, proporcionando novas oportunidades e experiências inesquecíveis para os torcedores", disse Renato Ambrósio, fundador do Viva Sorte.

O patrocínio é o segundo anunciado pelo Fortaleza nos últimos dias. No dia 30 de janeiro, o Tricolor Cearense fechou com a casa de apostas esportivas Cassino Pix para o espaço mais nobre da camisa. O patrocínio é o maior da história do clube.