Fortaleza estreia David Luiz com derrota, e Sport ganha do Sousa pela Copa do Nordeste

Na estreia de David Luiz com a camisa do Fortaleza, a equipe perdeu do Altos, do Piauí, por 2 a 1 nesta terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, no Albertão. O gol Leão do Pici foi marcado por José Welison, enquanto Lucas Reis e Rodrigão marcaram para os mandantes.

Fim de jogo. pic.twitter.com/903K3Z5Cp5 ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) February 12, 2025

Com o resultado, o Fortaleza ocupa o segundo lugar do Grupo A, com seis pontos. Já o Altos está na quarta posição, com quatro.

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira, dia 19, contra o Vitória, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Por sua vez, o Altos enfrenta o Atlético Piauiense, no Albertão, às 20h30 deste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Piauiense.

O jogo

O Leão do Pici abriu o placar aos três minutos do segundo tempo. Zé Welison recebeu na pequena área e empurrou para o gol.

Já aos 23, Lucas Reis mandou uma bomba de fora da área para defesa do goleiro João Ricardo. O atacante aproveitou o rebote e conferiu para o fundo das redes.

Aos 32, Cleiton disparou pelo lado esquerdo, passou por David Luiz, entrou na área e tocou para Rodrigão, que virou a partida para o Altos.

Sport vence o Sousa

O Sport venceu o Sousa por 2 a 1, no Estádio Antonio Mariz. Os gols do Leão da Ilha foram marcados por Lenny Lobato e Rodrigo Atencio, enquanto Diego Ceará marcou para os mandantes.

Assim, o Sport ocupa a terceira posição, com seis pontos. Já o Sousa é o quinto, com três unidades.