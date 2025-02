Flamengo x Botafogo: saiba prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Finalistas da Supercopa Rei, disputada no início de fevereiro, Flamengo e Botafogo voltam a se encontrar em 2025, desta vez pela Taça Guanabara. Por conta da decisão, vencida pelo Rubro-Negro, a partida da sétima rodada da fase classificatória do Carioca foi transferida para esta quarta-feira, no Maracanã. A bola vai rolar a partir das 21h30, no horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e Canal GOAT (YouTube).

O Fla é o atual vice-líder da competição com 14 pontos e pode subir para a ponta da tabela em caso de vitória. Dois pontos atrás, o Alvinegro aparece na sexta posição e vai a campo em busca de um lugar no G4, o que será possível até com um empate.

Vale ressaltar que em jogos pelo Carioca, o Flamengo ostenta uma invencibilidade de sete anos sobre o Botafogo, com seis vitórias em seis confrontos desde 2018.

Os dois times terão mudanças em relação ao confronto disputado em Belém do Pará. No Flamengo, Filipe Luis não poderá contar com o lateral Alex Sandro, que sentiu um problema na virilha no início do Fla-Flu do último sábado.

Outras alterações serão feitas de acordo com o planejamento da comissão técnica, que está fazendo um manejo de carga no elenco e um rodízio entre os titulares. Assim, o volante Pulgar e o meia Gerson devem ficar de fora da partida.

Por outro lado, os meias De la Cruz e Arrascaeta, além dos atacantes Luiz Araújo, Juninho e Everton Cebolinha, que começaram no banco contra o Flu, são cotados entre os onze iniciais.

No Fogão, o técnico Carlos Leiria tem duas baixas por lesão, o zagueiro Bastos e o atacante Artur. Na defesa, Serafim e Newton são os mais prováveis para um lugar ao lado de Barboza. Na frente, Rafael Lobato e Yarlen disputam a posição.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X BOTAFOGO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Mota Correia



Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Hugo Filemon Soares Pinto



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

FLAMENGO: Rossi (Matheus Cunha); Varela, Danilo, Cleiton e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Juninho e Everton Cebolinha. Treinador: Filipe Luis

BOTAFOGO: John; Vitinho, Serafim (Newton), Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Rafael Lobato (Yarlen), Igor Jesus e Matheus Martins. Treinador: Carlos Leiria