Flamengo e CSKA finalizam venda de Lorran; veja valores e detalhes

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo, enfim, finalizou as tratativas e acertou a venda de Lorran. O jovem se apresenta ao CSKA, da Rússia, ainda nesta semana.

O que aconteceu

Os russos vão pagar 8 milhões de euros (R$ 47,7 milhões) por 80% dos direitos. O parcelamento foi uma das últimas etapas vencidas. Ainda não há data certa para a viagem, mas será nos próximos dias. O negócio estava próximo de fechar já há alguns dias.

Dirigentes do clube russo estiveram no Rio para acertar o que faltava. Eles encontraram José Boto e finalizaram a transferência. Está pendente ainda a assinatura final do contrato, conforme ouviu o UOL.

Lorran estava treinando no sub-20. Ele está fora dos planos do técnico Filipe Luís. O assunto estava entregue ao diretor José Boto para ser resolvido.

O jovem surgiu como uma das grandes joias do Fla nos últimos anos. Ele, porém, caiu de rendimento e passou a ficar de lado ainda com Tite.