Firmino tem impasse na Arábia, e decisão sobre volta ao Brasil pode demorar

Roberto Firmino tem o futuro em xeque na Arábia Saudita, mas a decisão sobre seu próximo passo na carreira pode demorar até o meio do ano. Um retorno ao futebol brasileiro não está descartado.

O que aconteceu

Firmino tem cenário de poucos jogos na Arábia Saudita. O Al-Ahli estourou o limite de estrangeiros com a contratação de Galeno, que chegou do Porto custando 50 milhões deu euros (R$ 305,6 milhões), e decidiu cortar o atacante veterano da lista de inscritos da Liga Saudita. O ex-Liverpool só poderá disputar a Liga dos Campeões da Ásia, que só tem mais dois jogos de fase de grupos e começa o mata-mata.

"A situação dele não é fácil e talvez ainda não tenha caído a ficha de que Roberto não vai mais jogar na temporada. Não se sabe ao certo se foi uma decisão do técnico ou se veio de cima para baixo. É difícil a comunicação com os árabes e outros dois jogadores brasileiros saíram de lá também de forma abrupta e pouco esclarecida: Talisca e Alex Telles", explica Julio Gomes, colunista do UOL.

Julio Gomes escreveu a biografia de Roberto Firmino, lançada na Inglaterra no final de 2023, e na mesma época viu a torcida do Corinthians criar um movimento pela contratação do jogador. Firmino gostou da ideia inicialmente. No entanto, a família ponderou que não queria passar os mesmos episódios de ameaças que o atacante Willian e sua família receberam quando o jogador retornou ao Alvinegro no ano anterior.

"A família ficou muito assustada com o que aconteceu com William no retorno ao Brasil e as ameaças recebidas pelas redes sociais. Então, por um lado, Firmino tem a família estabilizada por lá (ele tem quatro filhas) e um contrato muito vultuoso até o meio de 2026. Mas, por outro lado, ele vê que a geração toda dele voltou - Neymar, Oscar, Lucas - e ainda tem o sonho de jogar uma Copa do Mundo pela seleção. E ele sabe que o único jeito disso acontecer é voltar para o Brasil", acrescentou.

Firmino tem mercado em clubes menores da Europa, mas lado competitivo pode pesar por retorno. Jogadores que atuam no futebol brasileiro ganharam espaço nas convocações de Dorival Júnior, e o retorno à seleção segue como um objetivo do atacante. A decisão será tomada com calma e deve se estender até o meio do ano.

"Por enquanto, é uma situação de impasse, com muitas interrogações no ar e é difícil imaginar que uma decisão tão abrupta, de voltar ao Brasil, seja feita ainda na atual janela de transferências. Em junho, já seria outra coisa, outra situação", concluiu.

Somando as duas últimas temporadas pelo Al-Ahli, Firmino tem 18 gols e 13 assistências em 59 jogos.

Firmino pode gerar dérbi fora de campo

Firmino era torcedor do Corinthians na infância e ficou animado com a possibilidade de defender o clube um dia. No final do ano passado, o jogador chegou a dizer que torce e ora pelo Alvinegro.

"Apesar dos jogos serem tão tardes aqui na Arábia Saudita, eu sempre acompanho quando tem jogo mais cedo. Eu assisto e, quando não consigo, acompanho no dia seguinte e até torço e oro por ele. Eles mostraram a garra que é o Corinthians, voltaram com tudo. Eu desejo o melhor para eles, que siga crescendo e evoluindo cada vez mais", disse Firmino.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, usou Roberto Firmino de exemplo uma vez para citar o que seria o seu ataque dos sonhos em seu elenco.

Já disse, gosto de ter três características de centroavante. Um de área, mais fixo, mais alto. Gosto de ter o Rony. E gosto de ter um de apoio e profundidade, um Roberto Firmino. Gosto de ter esses três tipos de centroavante.

Abel Ferreira em entrevista ao Roda Viva, em 2022.

Os clubes não confirmam o interesse no atleta, mas episódios do passado podem gerar um dérbi nos bastidores.