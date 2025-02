Ferj marca reunião com clubes após queixas sobre bola do Carioca e gramados

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Ferj marcou uma reunião com os clubes para tratar sobre a bola e os gramados do Carioca 2025.

A entidade vai juntar todos os envolvidos sobre o assunto na próxima quinta-feira (13).

E isso abrange a Penalty, fornecedora da bola do estadual, e também as empresas como a Greenleaf, responsável pelos gramado do Maracanã.

Bola e gramado foram alvos de reclamações recentes.

Jogadores de Flamengo e Fluminense criticaram os dois itens — e olha que a dupla administra o Maracanã.

O Botafogo fez uma reclamação mais contundente ao estado do campo de Moça Bonita, em Bangu, após o duelo com o Nova Iguaçu.

A Ferj quer colocar todos frente a frente para "esclarecimentos, acertos e ajustes".

A ideia é que a Penalty dê mais detalhes sobre a produção e as especificidades técnicas da bola. Em contrapartida, os representantes dos clubes poderão apontar qual o motivo do incômodo com a bola.

Em relação ao gramado, a Greenleaf já prevê melhora do Maracanã para o clássico de sábado, entre Flamengo e Vasco. Uma reclamação no Fla-Flu foi a de que o campo estava duro.