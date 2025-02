Felipe Anderson some no Palmeiras após fama de 'invencível' na Itália

O atacante Felipe Anderson só jogou 45 minutos em oito partidas do Palmeiras nesta temporada, mas a ausência do jogador nos primeiros jogos de 2025 é um plano traçado pelo Núcleo de Saúde Performance do clube e da comissão técnica.

O que aconteceu

Felipe Anderson sofreu uma lesão durante a pré-temporada e ainda sente dores. O jogador de 31 anos sente dores no púbis e por isso não tem sido relacionado para as partidas pela comissão técnica.

A lesão não preocupa, e Palmeiras tem calma com situação do jogador. Felipe não conseguiu ter a pré-temporada ideal por conta da lesão, e o Alviverde não quer acelerar processos com nenhum atleta, já que no ano passado esse problema também afetou sua temporada.

Direção e comissão técnica consideram o Paulistão como uma pré-temporada. A ideia é preparar bem todos os jogadores para mais adiante nenhum deles sofrer problemas físicos — o que foi uma questão no ano passado.

Felipe Anderson só jogou o clássico contra o Santos na Vila Belmiro e foi substituído no intervalo. A participação do jogador na temporada foi apenas essa.

A situação de Felipe Anderson intriga a torcida porque na Itália ele tinha fama de "invencível". Ao anunciar Felipe, o Palmeiras se gabou de um dos pontos positivos do atleta era o vigor físico. Ele disputou 151 partidas consecutivas pela Lazio e bateu o recorde de partidas seguidas de um jogador pelo clube italiano.

Nos últimos anos, Felipe Anderson tem demonstrado grande vigor físico, tanto que bateu o recorde de partidas seguidas pela Lazio, que antes pertencia ao zagueiro Alfredo Monza, com 124 jogos em sequência no fim da década de 1930. Atualmente, o brasileiro soma 144 confrontos consecutivos pelo time romano. Palmeiras no anúncio da contratação do jogador em abril do ano passado (o jogador elevou essa marca para 151 jogos posteriormente).

Felipe chegou como o reforço de peso que todo palmeirense sonhava no meio do ano passado, mas nunca atendeu às expectativas. Em 2024 foram apenas dois gols e duas assistências.