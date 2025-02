Doncic estreia nos Lakers com festa, conexão com LeBron e passe com sorriso

O esloveno Luka Doncic foi só sorrisos em sua estreia nos Los Angeles Lakers.

Cartão de visitas da nova estrela de LA

Os Lakers prepararam uma festa para a primeira partida do armador após a troca bombástica que chocou a NBA. Jogando em seu ginásio, a equipe lotou a Crypto.com Arena com camisas 77 do novo astro e elevou a atmosfera para a grande atração da noite. O jogador foi ovacionado ao entrar na quadra.

Doncic recebeu um recado especial da lenda LeBron James antes de a partida começar. "Luka, seja você mesmo, cara***. Não tente se adaptar, faça os outros se adaptarem a você", disse a estrela para o agora companheiro na rodinha dos jogadores.

Luka Don?i?'s first game as a Laker is in the books!



14 PTS | 5 REB | 4 AST | 6th straight Lakers W



Just getting started on his new era in Los Angeles pic.twitter.com/hsW0Nxao4F -- NBA (@NBA) February 11, 2025

A primeira cesta do armador pelo novo time foi de três. Na marca da linha, ele fintou o oponente, deu um passo para trás e arremessou. A bola fez um arco no ar, bateu no aro antes de passar pela rede e levantou o ginásio. Antes disso, ele já havia invadido o garrafão adversário após receber passe de LeBron e acionou Jaxton Hayes com uma ponta aérea.

Luka desfilou pela quadra, anotou 14 pontos em 23 minutos e ajudou o Lakers a engatar a sexta vitória seguida. O time da casa passou pelo Utah Zazz por 132 a 113, com LeBron de cestinha, com 24 pontos. O novo armador também teve cinco rebotes e quatro assistências na partida.

Doncic já deu indícios do que será sua parceria com LeBron James e deu até uma assistência sorrindo. No final do segundo quarto, o armador recuperou uma bola no seu garrafão e mandou um passe atravessando a quadra para o companheiro. Quando viu o camisa 23 completamente livre, Luka não escondeu a felicidade e deu a assistência com um sorriso no rosto.

Luka Doncic SORRINDO quando viu o LeBron livre correndo pra direção da cesta pic.twitter.com/u1xOr1HbpG -- Brooklyn Guy (@BrooklynGuy2021) February 11, 2025

A nova parceria retorna a ação na quarta (12), novamente contra o Jazz, mas no Delta Center. Os Lakers estão em quarto na conferência oeste, com 32 vitórias e 19 derrotas na temporada.