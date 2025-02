Escalação do Santos: Caixinha comanda treino tático e terá retornos na defesa contra o Corinthians

O Santos treinou na tarde desta terça-feira no CT Rei Pelé e finalizou a preparação para o jogo contra o Corinthians, agendado para esta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista. O técnico Pedro Caixinha comandou uma atividade tática e conta com dois retornos na defesa para o clássico.

O primeiro é o zagueiro Luan Peres. O jogador foi preservado da última partida, contra o Novorizontino, por conta de um problema na coxa direita, mas trabalhou normalmente nos últimos dias e fica à disposição do Peixe para o duelo com o rival.

Além dele, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar volta de suspensão e também pode voltar a ser utilizado pelo treinador português.

A tendência é que Neymar seja novamente titular do time em Itaquera. O astro vem adquirindo ritmo aos poucos devido ao longo período afastado de campo e, no último domingo, foi titular da equipe alvinegra pela primeira vez desde o retorno ao Brasil. Ele atuou por cerca de 75 minutos em Novo Horizonte.

A provável escalação do Santos, portanto, tem: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Soteldo (Thaciano), Guilherme e Tiquinho Soares.

O grupo de atletas viajou a São Paulo e ficará hospedado em um hotel para se concentrar para o confronto. O clássico, válido pela nona rodada do Paulistão, ocorre a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Peixe, no momento, está fora da zona de classificação à próxima fase do Estadual. O time ocupa a terceira posição do Grupo B, com nove pontos, mesma pontuação da segunda colocada Portuguesa. O líder é o Guarani, com 10. Já o Bragantino, lanterna com oito, completa a chave.