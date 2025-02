Entenda por que Palacios não foi relacionado para os últimos jogos do Corinthians

O lateral esquerdo Diego Palacios voltou a não ser relacionado pela comissão técnica de Ramón Díaz. Neste domingo, o equatoriano ficou de fora da vitória de 2 a 0 do Corinthians sobre o São Bernardo e chegou a três jogos seguidos longe até mesmo do banco de reservas.

Antes do duelo, Palacios também não foi relacionado para o clássico contra o Palmeiras, que terminou empatado em 1 a 1, e também não acompanhou de perto a vitória contra o Novorizontino, por 1 a 0. A última vez que o lateral jogou foi no triunfo de 2 a 1 diante do Noroeste, no qual entrou aos 44 minutos do segundo tempo.

Após a partida contra o São Bernardo, o auxiliar técnico Emiliano Díaz explicou a ausência do jogador nos últimos jogos do Timão. Ele ainda desmentiu os boatos de que Palacios teria cometido atos de indisciplina no clube.

"Não foi assim (ausência de Palacios). Palacios é uma decisão física porque está há um ano parado, tanto o Bidu como o Hugo estão um pouco à frente. Ele [Palacios] tinha sido relacionado para os outros jogos. Desminto totalmente essa situação, não houve nada. É um menino espetacular, muito positivo para o grupo. Tenho que parabenizá-lo apenas. É totalmente falso", pontuou Emiliano.

Contratado no início do ano passado, Palacios se recuperou de lesão no joelho esquerdo que o afastou de praticamente toda a última temporada. Em 2024, o lateral disputou apenas um jogo com a camisa do Alvinegro Paulista.

Ele retornou aos gramados no dia 22 de janeiro, na vitória sobre o Água Santa, disputou três jogos neste ano, todos saindo do banco de reservas, sendo relacionado para seis. O equatoriano segue em busca de espaço no time titular do Corinthians e terá que superar a concorrência de Matheus Bidu e Hugo para realizar tal feito.

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, para o clássico contra o Santos, válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola na Neo Química Arena a partir das 21h35 (de Brasília).