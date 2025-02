Entenda por que Kendrick Lamar não será pago por show no Super Bowl

A apresentação de Kendrick Lamar no intervalo do Super Bowl representou um marco na sua carreira e repercutiu mundo afora. O rapper, no entanto, não foi pago pela aparição no domingo (9) no Caesars Superdome, em Nova Orleans.

O que aconteceu

Assim como em anos anteriores, Lamar não vai receber um pagamento tradicional da NFL. O mesmo aconteceu com outros nomes da música, que receberam apenas o mínimo sindical exigido. Em 2024, Usher recebeu US$ 671 (R$ 3,3 mil na cotação à época).

Por que a NFL não remunera os artistas? A National Football League diz que nenhum espetáculo musical deve ser maior que o jogo que está sendo disputado. Assim, a entidade considera que o espaço serve para os músicos divulgarem seus projetos.

Super Bowl impulsiona carreiras. Em geral, mesmo não recebendo pela apresentação, a exposição no evento compensa. A final do futebol americano é um espaço prestigiado no calendário musical.

NFL e Apple Music dividem os custos da produção. Em alguns casos esses valores ultrapassam os US$ 10 milhões, destinados, principalmente, a cenários para os shows. Há também artistas dispostos a investir nos seus respectivos espetáculos.

Exposição valiosa. Lamar tem planos para o pós-Super Bowl. O cantor fará uma turnê por estádios na América do Norte ao lado de SZA, que será uma das atrações convidadas.

Show do intervalo tem produção musical de Jay-Z. O rapper e sua empresa Roc Nation definem quem irá ao palco no tradicional intervalo da NFL.

Performance de Lamar durou menos de 15 minutos. O músico apresentou faixas recentes do seu trabalho e levou ao palco a cantora SZA e o DJ Mustard. A ex-tenista Serena Williams e o ator Samuel L. Jackson também estiveram no show.

Kendrick venceu cinco prêmios do Grammy 2025. A música "Not Like Us", um dos hits do artista, é fruto de uma polêmica e pública briga com o rapper canadense Drake. Entre abril e maio de 2024, os dois artistas passaram a se atacar publicamente em inúmeras canções.