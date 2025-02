Endrick revela 'autocobrança' para alcançar nível de astros do Real Madrid

Endrick estreou no Real Madrid há menos de seis meses e já viveu momentos de glória, assim como frustração por longo período no banco. Em entrevista ao UOL, o atacante comentou como tem sido o primeiro semestre intenso no clube espanhol.

'Cobrança' e aprendizados

O elenco cheio de estrelas faz Endrick se cobrar mais. O camisa 16 tenta acompanhar o ritmo dos demais em um elenco que conta, entre outros nomes, com Vini Jr., Mbappé, Rodrygo e Bellingham.

Aqui, estou jogando com muitos talentos que podem ser homenageados como os melhores do mundo. É incrível ter todos eles ao meu lado, me ajudando, mas tenho que melhorar a cada exercício para acompanhá-los, não só nas partidas, mas nos treinos também. Fazer parte do Real Madrid é uma honra, mas também um desafio.

Endrick

Os quase seis meses na Espanha geraram alguns aprendizados. O nível dos companheiros e adversários fizeram com que a joia de 18 anos conseguisse criar "novas soluções" para jogadas.

Aprendi muito sobre a intensidade das partidas aqui, mas não apenas isso. Com tanto talento ao meu redor e contra mim, é possível aprender sobre diferentes soluções, combinando habilidades e movimentos com meus companheiros de equipe. Por aqui, posso contar com algo especial o tempo todo.

Endrick, atacante do Real Madrid, em jogo contra o Leganés pela Copa do Rei Imagem: Angel Martinez/Getty Images

Joia na vida real e no videogame

O desempenho de Endrick rendeu a ele uma carta poderosa no EAFC 25, um dos principais jogos de futebol do mundo virtual. O brasileiro ganhou uma carta na coleção Future Star [Craque do Futuro] com nível 93 — o total é 99.

A versão Future Star de Endrick tem atributos bem melhores que a versão original, com 77 de nível. O brasileiro tem, entre as melhores avaliações na nova carta, 94 de velocidade, 91 de chute e 92 de drible.

Eu não apenas sonhei, mas trabalhei muito para fazer parte do Craques do Futuro. E este é apenas um dos meus sonhos. Em breve, quero fazer parte de outro elenco especial.

Endrick não se vê tão bom no videogame quanto no futebol real. Apesar de não mandar tão bem com o controle na mão, a joia do Real revive emoções de uma forma diferente.