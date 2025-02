Emprestado pelo Atlético-MG, volante Paulo Vitor é anunciado no Criciúma

Nesta terça-feira, o Criciúma anunciou a contratação por empréstimo do volante Paulo Vitor. O atleta, que pertence ao Atlético-MG, assinou vínculo com o clube catarinense até o final de 2025.

"Olá, torcedor do Criciúma, Paulo Vitor aqui! Venho para agregar ao grupo. Muito feliz e motivado para os próximos desafios. Estamos juntos!", comentou o volante.

Revelado pelas categorias de base do Atlético-MG, Paulo Vitor disputou 18 partidas no profissional e conquistou o título do Campeonato Mineiro em 2024.

O Criciúma volta aos gramados nesta quarta-feira, contra o Caravaggio, pela nona rodada do Campeonato Catarinense. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse. A equipe está na segunda colocação, com 13 pontos.