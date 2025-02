Empate com a Inter de Limeira marca jogo do São Paulo com mais cruzamentos desde 2022

O São Paulo não conseguiu sair do zero no duelo contra a Inter de Limeira, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Paulista. E o Tricolor abusou muito das bolas áreas. O empate marcou o jogo com mais cruzamentos feitos pela equipe desde 2022.

De acordo com o Sofascore, o São Paulo efetuou 43 cruzamentos ao longo da partida. O número é o maior desde o empate sem gols com o Juventude, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro de 2022.

Naquela ocasião, o time da capital paulista era treinado por Rogério Ceni, que seguiu no comando técnico até o início de 2023. Após isso, dois treinadores passaram pelo Tricolor antes da chegada de Luis Zubeldía, atual comandante.

Além de não marcar gols, a equipe do técnico argentino teve baixa precisão nos cruzamentos. Dos 43 realizados no jogo, apenas 13 foram completados, o que gera uma taxa de apenas 30% de acerto.

Outro fator a ser apontado é que 37 dos 43 cruzamentos foram realizados no segundo tempo. O São Paulo jogou a etapa final inteira com um jogador a mais, mas mesmo assim não conseguiu furar a defesa da Inter de Limeira.

Zubeldía tem apenas dois dias para corrigir os erros para a próxima partida. O Tricolor volta a campo nesta quinta-feira, contra o Velo Clube, pela nona rodada do Estadual. A bola rola no Mané Garrincha, em Brasília, a partir das 21h30 (de Brasília).