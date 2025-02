Em negociação com o Santos, Thiago Maia fica fora de jogo do Internacional pelo Gaúcho

O volante Thiago Maia parece estar cada vez mais perto do Santos. Em negociação com o Peixe, o jogador não foi relacionado para o próximo jogo do Internacional, contra o São Luiz, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. A partida está marcada para esta quarta-feira, às 22h (de Brasília), em Ijuí.

A informação foi divulgada pelo próprio clube colorado, através de sua assessoria de imprensa. O Inter ainda avisou que irá emitir uma atualização caso a transferência seja concluída.

"O Sport Club Internacional e o atleta Thiago Maia estão em negociação para a transferência definitiva do jogador. Diante disso, ele não estará à disposição para a partida pelo Campeonato Gaúcho. Qualquer atualização sobre a conclusão ou não do negócio será comunicada oficialmente pelos canais do clube", divulgou.

Diante da carência no setor de meio-campo, o Santos retomou as conversas com o Internacional pela contratação de Thiago Maia nos últimos dias.

O clube alvinegro já havia tentado trazer o volante no início deste ano. As partes ficaram próximas de um acerto, mas entraram em divergência nos detalhes finais, e a operação acabou caindo.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o jogador deseja retornar ao Santos e insiste pela liberação, mas ainda restam detalhes a serem discutidos para que a negociação seja finalizada.

O volante foi revelado nas categorias de base do Peixe e recebeu a sua primeira chance no profissional em 2014. Foram 122 partidas pela equipe paulista, além de quatro gols e quatro assistências.

Em 2017, então, Thiago Maia partiu para a França para jogar no Lille. Três anos depois, voltou ao Brasil para vestir as cores do Flamengo. Já em março deste ano, foi vendido ao Inter.

O jogador tem contrato com o Colorado até o final de 2026. Ao todo, são 38 aparições, sendo 36 como titular, duas bolas na rede e quatro passes para tentos.

Caso acerte com o Santos, o atleta viria para disputar posição com Diego Pituca, Tomás Rincón e João Schmidt.