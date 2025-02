Em duelo de classificados, Coritiba cede empate ao Operário-PR pelo Campeonato Paranaense

Nesta terça-feira, pela décima rodada do Campeonato Paranaense, o Coritiba cedeu um empate ao Operário-PR por 1 a 1, em um duelo de classificados. No Couto Pereira, Lucas Ronier marcou o gol dos mandantes e Rodrigo Rodrigues deixou o dos visitantes.

Desta maneira, o Coritiba subiu para a terceira posição, com 17 pontos. O Operário-PR, assumiu, provisoriamente, a liderança da chave, com 19 unidades. Isso porque Londrina (17) e Athletico-PR (18) ainda entram em campo na rodada e podem assumir a ponta da tabela. Os oito primeiros colocados avançam à próxima fase.

Pela 11ª e última rodada desta fase, o Coritiba enfrenta, neste sábado, o Paraná Clube, às 16h (de Brasília), no Estádio Durival Britto. Já o Operário-PR, no mesmo dia e horário, recebe o Maringá, no Germano Kruger.

OS GOLS

O Coritiba inaugurou o marcador aos 43 minutos do primeiro tempo. Lucas Ronier acertou um belo chute de perna esquerda, de fora da área, no ângulo direito de Elias, goleiro do Operário-PR.

No início da etapa final, aos 2 minutos, o Operário-PR teve uma chance clara de empatar, entretanto não foi eficaz. Após penalidade assinalada pela arbitragem, o meio-campista Gabriel Boschilia assumiu a cobrança e desperdiçou a oportunidade. Pedro Morisco acertou o canto e defendeu a finalização.

Aos 23, porém, os visitantes deixaram tudo igual no Couto Pereira. Após pressão na saída de bola, o Operário-PR recuperou a posse e, de fora da área, Rodrigo Rodrigues acertou um foguete, no canto direito de Pedro Morisco, que não alcançou.