Efeito Neymar: Corinthians aumenta preço do ingresso para clássico com o Santos

Corinthians e Santos se enfrentam na quarta-feira, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Para este duelo, que terá o embate de Neymar contra a principal estrela corintiana no momento, o astro holandês Memphis Depay, o clube do Parque São Jorge subiu o preço dos ingressos em aproximadamente 6% se comparado a outros jogos do Estadual.

O valor mínimo do bilhete para o clássico em Itaquera estava na faixa dos R$ 35,00 (preço com desconto para sócio), entrada para o setor norte. O ingresso mais caro foi estipulado em R$ 280,00 (valor cheio), acesso ao oeste inferior lateral da Neo Química Arena. Todos as entradas já foram reservadas pelos associados e a expectativa é de casa cheia.

Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, que gerencia a carreira de centenas de atletas, entende que a volta de Neymar terá diversos capítulos a serem escritos e que o torcedor não quer perdê-los.

"Todos sabem que Neymar é capaz de esgotar a lotação de qualquer estádio brasileiro, ainda mais com a expectativa e dúvida sobre onde marcará seu primeiro gol após retornar. Mas sabemos que antes de arrecadar a máxima bilheteria possível, que já não é a fonte de receita principal faz tempo, o Santos quer conquistar o título estadual, e aspectos técnicos e logísticos devem ser considerados, especialmente porque o time é um dos principais do estado e o que passou pela maior reformulação do elenco por vir da Série B do Brasileiro", afirmou.

Para os clubes que vão enfrentar o Santos neste primeiro semestre, é uma oportunidade de pensar em estratégias diferentes para gerar receita. "Com certeza os clubes sabem da demanda e vão monetizar com venda de ingressos, este é o ponto mínimo que pode ocorrer, caso o clube não se prepare para outras oportunidades que possam surgir com uma pequena dose de criatividade", explicou o especialista em marketing esportivo Renê Salviano.

EFEITO NEYMAR

A chegada de Neymar ao Brasil influencia não só a qualidade de jogo do Santos como também já começa a mexer com o interesse direto dos torcedores brasileiros. No domingo, pelo Paulistão, a equipe da Baixada Santista empatou sem gols com o Novorizontino, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo, e 10.581 pessoas estiveram presentes no estádio Ismael de Biasi, batendo o recorde do clube na temporada.

A presença do camisa 10 santista fez com que o Novorizontino também conseguisse a sua maior arrecadação no ano faturando R$ 892.900. Para se ter uma ideia, nos últimos quatro jogos somados em casa, o time mandante arrecadou R$ 848.250. Até então era a vitória do Corinthians por 1 a 0, no dia 3, a detentora do recorde de público e arrecadação. Na ocasião, 9.310 pessoas marcaram presença para uma renda de R$ 785.800.

"Em minutos, os ingressos terminaram em Novo Horizonte. Então, o público quer assistir o Neymar e não é só o Santos que vai se beneficiar das receitas oriundas da presença dele. O Novorizontino, por exemplo, é um caso real. E é óbvio que, se você se planeja, você consegue ter outro tipo de receita em função da presença do público no estádio, como, por exemplo, venda de produto, ou até mesmo a própria cidade com relação à hotelaria, aos pacotes. Tem um universo de formas de se fazer receita em função disso", explica Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo.

A estreia do camisa 10 do Peixe, no dia 5, também foi positiva para o Botafogo-SP, que fechou cinco patrocinadores pontuais para a reestreia de Neymar. "A estreia do Neymar pelo Santos teve uma audiência e repercussão enormes. Em um curto espaço de tempo, viabilizamos por intermédio do Botafogo, parceiro de inúmeros negócios realizados, quatro bons contratos", comenta Wolff, que através da Wolff Sports viabilizou quatro contratos pontuais para o primeiro jogo do ídolo santista depois de sua volta.

Para Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM, a chegada de Neymar ao Brasil é semelhante à de Messi na Major League Soccer, a MLS. "Similar ao que aconteceu com a chegada de Messi na MLS, Neymar é um superstar que atrai atenção muito além dos torcedores usuais do futebol, cada jogo se torna uma oportunidade única já que o contrato inicial é de seis meses e pode não haver novo confronto com o mesmo adversário."