Dricus du Plessis projeta futuro de Strickland após UFC 312: "Revanche com Adesanya"

No último sábado (8), na luta principal do UFC 312, Sean Strickland teve a oportunidade de reconquistar o cinturão dos pesos-médios (84 kg) contra Dricus du Plessis. Entretanto, no segundo encontro com o sul-africano, o falastrão americano teve seus planos frustrados com o amplo domínio do adversário dentro do octógono. Novamente distante de um 'title shot' na divisão, 'Tarzan', como é conhecido, ganhou uma sugestão de confronto para a próxima rodada de quem menos esperava: 'DDP', seu mais recente algoz e campeão da categoria.

Durante a coletiva de imprensa pós-show, o sul-africano foi questionado sobre o futuro de Strickland. E, após uma breve pausa para pensar, chegou no que sugere ser a solução perfeita: uma revanche do americano contra Israel Adesanya. A disputa entre ex-campeões seria bem interessante para os fãs na visão de Dricus, capaz, inclusive, de liderar um evento não numerado da empresa - dado o apelo midiático de ambos envolvidos, mesmo em má fase.

"Essa é uma boa pergunta (o que vem a seguir para o Strickland). Eu sei o que vai acontecer na próxima rodada. Eu posso praticamente garantir a vocês o que vai acontecer a seguir. Existe alguma aposta que ele (Strickland) irá lutar com o Adesanya em seguida? Acabei de pensar nisso. Acho que a revanche contra o Adesanya seria incrível. É isso que vai acontecer. Será a luta principal de um (card) 'Fignt Night'. Eu sei disso", projetou Du Plessis.

Primeiro duelo 'chocou o mundo'

Adesanya é um oponente que traz ótimas lembranças para Strickland. Quando se enfrentaram pela primeira vez, em setembro de 2023, o nigeriano havia acabado de recuperar o cinturão e nocautear seu maior algoz, Alex Poatan. E, como não poderia deixar de ser dado o contexto, surgia como franco favorito para o embate contra o americano. Dentro do octógono, porém, Sean quebrou a banca ao dominar 'Izzy' durante os cinco assaltos e vencer via decisão unânime no UFC 293, se tornando o campeão da categoria na oportunidade.