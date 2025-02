Desimpedidos lança time com Toguro presidente e treinará na Mansão Maromba

O Desimpedidos é mais um time confirmado no torneio da Kings League no Brasil e terá uma "ajuda" do meio do fisiculturismo dentro e fora de campo.

O que aconteceu

O Desimpedidos oficializou sua participação na 1ª edição da Kings League em território brasileiro. O campeonato é um braço da liga alternativa de futebol de 7 criada por Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona e da seleção da Espanha, que possui regras "diferentonas" para deixar o espetáculo mais dinâmico e viral.

A equipe terá o influenciador fitness e ex-fisiculturista Toguro como um de seus presidentes. Ao lado de Yuri Brida, ex-jogador profissional de Free Fire, ele comandará o time nos bastidores e pode até fazer gols se converter algum 'Pênalti do Presidente', uma das dinâmicas do formato inovador.

O elenco ainda está sendo montado e terá Fábio Fumaça como técnico. Serão no máximo 13 jogadores, sendo dez selecionados via draft da liga e três como "wild cards", podendo ser contratados livremente. A entrada na Kings League é mais uma empreitada do time de fut7 da NWB, que foi lançado no ano passado e disputou um torneio internacional nos EUA.

Os atletas do time Desimpedidos terão a Mansão Maromba como academia oficial para treinamentos. O espaço, elaborado e desenvolvido por Toguro, fica localizado na Zona Leste de São Paulo.

A Kings League Brasil será disputada por dez times ainda no primeiro semestre de 2025, em São Paulo. Ainda faltam algumas equipes para serem confirmadas, e por isso ainda não há uma data oficial para a bola rolar. O evento surgiu na Espanha, virou um sucesso internacional e teve em janeiro o Brasil sendo coroado o primeiro campeão mundial.