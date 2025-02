David Neres tem lesão muscular constatada e deve desfalcar o Napoli nos próximos jogos

O Napoli confirmou nesta segunda-feira que o atacante David Neres, ex-São Paulo, sofreu uma distensão muscular. O brasileiro, portanto, deve ser desfalque nos próximos compromissos da equipe italiana.

De acordo com o Napoli, Neres passou por exames que constataram uma lesão distrativa do músculo semimembranoso da coxa esquerda. O jogador de 27 anos se machucou no final do duelo contra a Udinese, ocorrido no último domingo, pelo Campeonato Italiano.

Contratado no início da temporada, o brasileiro ganhou espaço no Napoli e assumiu a titularidade recentemente. O ex-São Paulo foi titular em todos os últimos nove jogos da equipe no Italiano. Ao todo, ele soma três gols e cinco assistências em 24 partidas.

O primeiro jogo que Neres deve perder está marcado para este sábado. Em duelo válido pela 25ª rodada do Italiano, o Napoli visita a Lazio, no estádio Olímpico de Roma.