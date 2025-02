Cruzeiro fecha com novo patrocinador até o fim de 2025

O Cruzeiro tem um novo patrocinador. Nesta terça-feira, a Raposa fechou acordo com a BRF SA, que estampará a logomarca do produto 'Perdigão na Brasa' na camisa da equipe. O contrato é válido até o fim de 2025.

A empresa do ramo alimentício estará presente na barra frontal do uniforme. O presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço celebrou a assinatura do patrocínio.

"É uma satisfação enorme receber o Miguel, CEO da BRF, e toda a sua equipe aqui no Cruzeiro. E quero agradecer também ao Marcos Molina e a todos os envolvidos nessa negociação. A BRF é uma marca muito forte no Brasil, assim como o Cruzeiro. Penso que termos uma marca forte como a Perdigão na nossa camisa é algo que será muito importante tanto para o clube quanto para a empresa. Hoje tivemos um momento especial com essa concretização de mais uma etapa na temporada do nosso Cabuloso", destacou.

A marca esteve presente na pré-temporada do clube, realizada na Flórida, nos Estados Unidos. Miguel Gularte, CEO do grupo BRF, analisou a relevância da parceria entre as duas partes.

"Para nós é um motivo de muito orgulho estarmos juntos a um clube com a trajetória e a história do Cruzeiro, ainda mais agora nesta nova etapa que se inicia com a chegada do Pedro Lourenço. A BRF é uma empresa de primeira linha que agora se une a um clube de primeira linha, que é o Cruzeiro. Estou muito orgulhoso e com a certeza de que muitos frutos serão colhidos ao longo dessa parceria que se inicia hoje", pontuou.