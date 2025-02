CPI adia leitura e votação de relatório para indiciar tio de Paquetá

A CPI das Apostas, no Senado, cancelou a reunião desta terça-feira (11). Isso significa que fica adiada a leitura e a votação do relatório final da comissão, que pediria o indiciamento do tio de Lucas Paquetá por suspeita de envolvimento em manipulação de partidas.

A reunião desta terça teria a apresentação do relatório montado pelo senador Romário (PL-RJ), relator da CPI.

Por consequência, a CPI também não terá a sessão de quarta-feira (12), que já seria para votação do texto.

Há uma movimentação nos bastidores para que a CPI seja prorrogada por mais 45 dias, segundo o UOL apurou. Nessa perspectiva, a apresentação e votação do relatório aconteceriam em março.

Isso também iria esticar o prazo para esperar que haja extradição de um dos alvos da CPI, o empresário William Rogatto, o autodenominado "Rei do Rebaixamento". Ele foi detido em Dubai.

Há um outro elemento, que envolve o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), que preside a CPI: ele está hospitalizado no momento e não conseguiria comparecer às reuniões desta semana.

O que a investigação trouxe

Além de Bruno Tolentino, os outros dois pedidos de indiciamento do relatório são para o empresário William Rogatto, autodenominado o "Rei do Rebaixamento", e Thiago Chambó, já envolvido na investigação do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

A investigação da comissão parlamentar também confirmou um pagamento suspeito por parte do tio de Paquetá ao atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo, em fevereiro de 2023.

Como o UOL revelou em setembro, o jogador recebeu o dinheiro quando ainda atuava pelo Betis, dias depois de receber um cartão amarelo no Campeonato Espanhol.