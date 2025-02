Corinthians x Santos: veja informações e prováveis escalações do clássico pelo Campeonato Paulista

Corinthians e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O clássico está marcado para as 21h35 (de Brasília).

Os rivais vivem momentos distintos na temporada. O Timão é dono da melhor campanha da competição e inclusive já está classificado à fase de mata-mata. A equipe do Parque São Jorge vem de uma vitória por 2 a 0, sobre o São Bernardo. Já o Peixe tem patinado e ainda não decolou sob o comando de Pedro Caixinha. O Alvinegro Praiano, que conta com o astro Neymar, não saiu do empate nas últimas duas partidas, contra Botafogo-SP e Novorizontino.

O duelo entre os adversários marca também o encontro entre Memphis Depay e Neymar. Amigos pessoais fora de campo, os astros medem forças pela primeira vez no futebol brasileiro.

Dentro de campo, o Corinthians conta com o retorno do atacante Talles Magno, que viajou aos Estados Unidos para resolver questões documentais e desfalcou o time no último domingo. Já o zagueiro Gustavo Henrique, lesionado, é baixa certa, assim como Breno Bidon e Felipe Longo, que defendem a Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria.

Há ainda a expectativa pelo retorno do meia Rodrigo Garro à equipe titular. O argentino iniciou o jogo contra o Bernô no banco de reservas e entrou em campo apenas no segundo tempo.

O Timão lidera o Grupo A do Paulistão, com 22 pontos conquistados, seis acima do segundo colocado Mirassol. Botafogo-SP, com sete, e Inter de Limeira, com seis, completam a chave.

Do outro lado, o Santos de Pedro Caixinha terá a volta do lateral esquerdo Gonzalo Escobar, que cumpriu suspensão. O zagueiro Luan Peres, recuperado de um problema na coxa direita, também está à disposição.

A tendência é que Neymar volte a ser titular do Peixe em Itaquera. O jogador vem adquirindo ritmo aos poucos devido ao longo período afastado de campo e, no último domingo, foi titular da equipe alvinegra pela primeira vez desde o retorno ao Brasil. Ele atuou por cerca de 75 minutos em Novo Horizonte.

O time da Baixada Santista, no momento, está fora da zona de classificação à próxima fase do Estadual. O time ocupa a terceira posição do Grupo B, com nove pontos, mesma pontuação da segunda colocada Portuguesa. O líder é o Guarani, com 10. Já o Bragantino, lanterna com oito, completa a chave.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X SANTOS

Local: Neo Química Arena, em São Paulo, SP



Data: 12 de fevereiro de 2025, quarta-feira



Horário: 21h35 (de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro



VAR: Adriano de Assis Miranda

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Alex Santana e Igor Coronado (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Soteldo (Thaciano), Guilherme e Tiquinho Soares.



Técnico: Pedro Caixinha