Corinthians faz suspense antes de entregar camisa 10 a Memphis e esconde número do holandês

O Corinthians escondeu a numeração de Memphis Depay no presskit do clássico diante do Santos. No documento oficial divulgado pelo Timão nesta terça-feira, no local da numeração do holandês, que vestia a 94 e agora assume a 10, está um "?".

A ação faz parte do marketing que envolve a troca do número de Memphis, novo camisa 10 do Corinthians. O Alvinegro decidiu, por questões contratuais, dar o número ao holandês, que utilizava a 94. Rodrigo Garro, por sua vez, assumiu a emblemática camisa 8.

(Foto: Divulgação/Corinthians)

O contrato firmado com Memphis no início de setembro de 2024 permitiu que o atacante assumisse a camisa 10 do Timão. A troca da numeração, portanto, ao que tudo indica, deve acontecer nesta quarta-feira, diante do Santos, na Neo Química Arena, às 21h35 (de Brasília).

Memphis, em entrevista pós-jogo diante do São Bernardo, explicou os motivos da troca e ressaltou sua conexão com Rodrigo Garro, antigo dono da 10 do Corinthians.

"Quando vim ao Brasil, isso foi uma coisa que discuti com as pessoas que representam o Corinthians. Obviamente eu falei com o Garro. Ele é um grande jogador, eu o respeito muito. Para mim é algo que eu definitivamente queria antes de vir para o Brasil. A minha conexão com o Garro é muito maior do que só uma camiseta. Queremos estar juntos, disputando títulos. Esse é o mais importante", esclareceu o jogador em entrevista à TNT Sports.

Garro, por sua vez, não escondeu a chateação da alteração em sua camisa. "A troca de camisa, como todos sabem, o clube assinou um contrato com Memphis. Sou jogador do clube, tenho que respeitar a decisão. O mais importante para mim é o clube, o Corinthians, meus companheiros. Se o clube sentiu que era necessário neste momento, eu respeito. Não foi uma situação que me agradou, porque estaria mentindo e não gosto de mentir".

Dona da melhor campanha do torneio e líder do Grupo A, a equipe do Parque São Jorge atingiu 22 pontos após o último triunfo e assegurou, no mínimo, a segunda posição da chave.